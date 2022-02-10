Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan’a Türk Mukavemet Teşkilatı tepkisi

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY: TMT MİLLİ MÜCADELE RUHUDUR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TV sunucusu Arslan'ın sunuculuğunu yaptığı programda TMT'ye yönelik sözlerine tepki gösterdi. Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Mukavemet Teşkilatı, katiller sürüsü EOKA'nın insanlık dışı saldırılarına karşı Kıbrıs Türkü'nün izzet ve şerefi için mücadele eden milli mücadele ruhudur. TMT, Kıbrıs Türk Halkı'nın destansı direnişinin abideleştiği yerdir. TMT Kuvayı Milliyedir" ifadelerini kaydetti.

RTÜK İNCELEME BAŞLATTI

RTÜK Başkanı Şahin, "Halk TV'deki Ayşenur Arslan'ın sunduğu programda; Kıbrıs Türkü'nün onuru ve bağımsızlığı için mücadeleler veren Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözlerle ilgili inceleme başlatılmıştır." açıklamasını yaptı.