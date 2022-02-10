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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'a Türk Mukavemet Teşkilatı tepkisi

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Giriş Tarihi: 10.02.2022 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan’a Türk Mukavemet Teşkilatı tepkisi

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu. Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın açıklamalarına tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu, "Türk Mukavemet Teşkilatı, KKTC'nin Kuvayı Milliye'sidir" dedi.

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu. Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın açıklamalarına tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu, "Türk Mukavemet Teşkilatı, KKTC'nin Kuvayı Milliye'sidir" dedi.

KURTARICI ÖRGÜTE SKANDAL SÖZLER

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, EOKA'nın saldırılarına karşı Kıbrıs Türk halkını korumak için kurulan Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'nı "suikastçı örgüt" olarak tanımladı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu.

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın açıklamalarına tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu, "Türk Mukavemet Teşkilatı, KKTC'nin Kuvayı Milliye'sidir" dedi.

"EOKA ADLI KATLİAM ŞEBEKESİNİN VARİSLERİNE KARŞI DİRENİŞ RUHU AYNI KARARLILIKTADIR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ayşenur Arslan'ın "Türk Mukavemet Teşkilatı" hakkındaki sözlerine tepki gösterdi.

Ömer Çelik, "Türk Mukavemet Teşkilatı, Kıbrıs Türkü'nün katliam şebekesi olan EOKA'ya karşı şanlı direnişinin odağıdır. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. EOKA adlı katliam şebekesinin varislerine karşı direniş ruhu aynı kararlılıktadır.." dedi.

Çelik açıklamasının devamında, "'Artık zamanıdır, bundan sonra toplu vursun yüreklerimiz' diyerek, "Katliam şebekesi EOKA'ya karşı dünyanın en namuslu ve meşru mücadelesini veren TMT Kuvayı Milliye'dir" dedi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY: TMT MİLLİ MÜCADELE RUHUDUR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TV sunucusu Arslan'ın sunuculuğunu yaptığı programda TMT'ye yönelik sözlerine tepki gösterdi. Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Mukavemet Teşkilatı, katiller sürüsü EOKA'nın insanlık dışı saldırılarına karşı Kıbrıs Türkü'nün izzet ve şerefi için mücadele eden milli mücadele ruhudur. TMT, Kıbrıs Türk Halkı'nın destansı direnişinin abideleştiği yerdir. TMT Kuvayı Milliyedir" ifadelerini kaydetti.

RTÜK İNCELEME BAŞLATTI
RTÜK Başkanı Şahin, "Halk TV'deki Ayşenur Arslan'ın sunduğu programda; Kıbrıs Türkü'nün onuru ve bağımsızlığı için mücadeleler veren Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözlerle ilgili inceleme başlatılmıştır." açıklamasını yaptı.

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