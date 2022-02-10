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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber'de! Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı sözlerine tepki

A Haber
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Giriş: 10.02.2022 14:25
Son dakika haberi... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tatar, Ayşenur Arslan'ın sözlerine tepki göstererek, "TMT gibi bir direniş örgütünü farklı yansıtmak yanlıştır." dedi.Tatar, KKTC'de işlenen Halil Falyalı cinayeti ile ilgili "Faillerin bulunması için Türkiye ile iş birliği halindeyiz." ifadelerini kullandı.
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