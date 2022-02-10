Saldıranlar her detayı biliyordu! KKTC’yi sarsan Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme

Girne'deki Les Ambassadeurs otelinden eşi Özge Falyalı ve üç küçük çocuğuyla evine doğru yola çıktı. Zırhlı araca ailesini bindirdi ve kendi uzun süredir ilk kez başka bir araçla seyahat etti.

Biri korumalarına ait üç araçlık konvoy Çatalköy'deki villaya yaklaştığı sırada, dar ve karanlık yolda dörtlülerini yakmış bir araç nedeniyle yavaşladı.