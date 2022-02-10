Son dakika: Önce provokasyon ardından sivil itaatsizlik! TMT’nin hedef alınması planlı mı? Çarpıcı sözler
Son dakika haberi… HDP’nin sokak çağrılarının ardından, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “faturaları ödemeyin” çıkışı ne anlama geliyor? Başkan Erdoğan’ı engelleme girişimi ve Türk Mukavemet Teşkilatı’nın hedef alınması planlı mı? Etki ajanları yeniden mi devrede? Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Hukukçu Avukat Serdar Öktem ve Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
HDP'nin elektrik faturası bahanesiyle sokak çağrısı yapmasının ardından ittifak ortağı CHP yeni bir provokasyon için harekete geçti.
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, faturaların ödenmemesini çağrısı yaptı. Oysa Enerji Bakanı bu açıklamadan birkaç saat önce yeni düzenleme yapılacağını duyurmuştu. İşte bu durum kirli oyunu gözler önüne serdi.
Öte yandan Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, Türk Mukavemet Teşkilatı hakkında skandal ifadeler kullandı. Arslan, EOKA'nın saldırılarına karşı Kıbrıs Türk halkını korumak için kurulan Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'nı "suikastçı örgüt" olarak tanımladı.
Heykel saldırıları, sokak çağrıları ve sivil itaatsizlik kararı... Etki ajanları yine devrede mi? Kılıçdaroğlu'nun zamanlaması neyin işareti? Ana muhalefet milleti neden devlete karşı isyana teşvik ediyor? Erdoğan'ı engelleme girişimi ve TMT'nin hedef alınması planlı mı?
Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Hukukçu Avukat Serdar Öktem ve Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL
Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı: Türk Mükavamet Teşkilatı'nın hedef alınması bir skandaldır ve bunun üzerine söylenecek bir laf yok. Bu ya cehalet ya da kötü niyetten kaynaklanan bir beyan olsa gerek. O mücahitlere Kıbrıs halkı için Kıbrıs'ın bağımsızlığı için canlarını ortaya koyanlara böyle bir karalama yapılmasını kabul etmek mümkün değil.
Biz geçmişte teşkilatın nasıl mücadele ettiğini gördük. Onlarla ilgili böyle bir karalama gerçekten 'YUH' demek lazım. Orada bir destan var. Bu sözleri kınamak gerekiyor.
SİVİL İTAATSİZLİK ÇAĞRISI
Kemal Kılıçdaroğlu açık ve net olarak toplumu geriyor. Toplumu tahrik ediyor. Sivil itaatsizlik çağrısı yapıyor.
"ÖDEMEZSE ELEKTRİĞİ KESİLMELİ"
Eğer ödemezse Kılıçdaroğlu hemen harekete geçilmeli elektriği kesilmeli. Gerekiyorsa icra yoluyla tahsil edilmeli. Çünkü bu ülkedeki bir siyasi partinin lideri fatura ödemeyerek bunu vatandaşın sırtına kaçak bedeli olarak yükleme hakkına sahip değildir.
"GAZETECİLİK DEĞİL DEVLETE DÜŞMANLIKTIR"
Hukukçu Avukat Serdar Öktem: Ayşenur Arslan'ın bu ilk vukuatı değil. Muhtemelen son olmayacak. Ben Doğu Akdeniz Üniversitesi mezunuyum ve bu teşkilatın nasıl bir hizmeti olduğunu nasıl devlet yanlısı olduğunu gayet iyi bilirim. Bu teşkilata terör ağzıyla yorum yapmak bana göre artık gazetecilik, sol görüşlülük falan değil direk olarak devlete düşmanlıktır.
"KANAL KAPATILMALI"
Bu açık şekilde devlete kılıç çekmektir. Bunun cezalandırılması gerekir çünkü orada Kuvayı Milliye ruhu taşıyan bir teşkilat var ortada. Halk TV tüm yetkilileriyle beraber özür dilemeli ve gerekiyorsa Ayşenur Arslan'ın işine son vermelidir. Ya da hangi terör örgütüne taşeronluk yaptığını açık şekilde ilan etmelidir.
Bu iş 'Ağzımdan kaçtı' durumu değildir. Hukuki yaptırım elbette RTÜK tarafından olacaktır. Bana göre de kanal kapatmaya gidecek kadar bir ceza çıkması gerekir. Bu sadece para cezası ile örtbas edilecek bir durum değil. Bunlara dışarında para geldiği için bunlar bu cezayla korkutulmuyor. Yaptıklarının bir bedeli olmalıdır.
"DEVLETLE BİR SORUNU VAR"
Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş: Türkiye'de Türk solu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile ilgili kanaatini netleştiremedi. Terör örgütünü koruyan ve onlara toz kondurmayan bir zihinsel yapının devletle bir sorunu var. Bizim ne kadar milli meselemiz varsa bunlar karşı taraf da yer alıyor.
İBB'nin bir başkanı var Ekrem İmamoğlu, bu isim Kıbrıs'a gitmek yerine Olimpos'a gidiyor. Diğer taraftan o zihniyette bir kanalda aynı zihniyette iş yapıyor. Bu artık kaçıncı kusur. Bu kanala sorsanız, 'Devlet mi makbuldür, PYD mi?' diye. Bunlar muhtemelen 'PYD makbuldür' cevabı vereceklerdir. Bu ifadeler bu tutum çok bilinçli, seçilmiştir.
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