Son dakika: Önce provokasyon ardından sivil itaatsizlik! TMT’nin hedef alınması planlı mı? Çarpıcı sözler

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Hukukçu Avukat Serdar Öktem ve Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı: Türk Mükavamet Teşkilatı'nın hedef alınması bir skandaldır ve bunun üzerine söylenecek bir laf yok. Bu ya cehalet ya da kötü niyetten kaynaklanan bir beyan olsa gerek. O mücahitlere Kıbrıs halkı için Kıbrıs'ın bağımsızlığı için canlarını ortaya koyanlara böyle bir karalama yapılmasını kabul etmek mümkün değil.

Biz geçmişte teşkilatın nasıl mücadele ettiğini gördük. Onlarla ilgili böyle bir karalama gerçekten 'YUH' demek lazım. Orada bir destan var. Bu sözleri kınamak gerekiyor.

SİVİL İTAATSİZLİK ÇAĞRISI

Kemal Kılıçdaroğlu açık ve net olarak toplumu geriyor. Toplumu tahrik ediyor. Sivil itaatsizlik çağrısı yapıyor.

"ÖDEMEZSE ELEKTRİĞİ KESİLMELİ"

Eğer ödemezse Kılıçdaroğlu hemen harekete geçilmeli elektriği kesilmeli. Gerekiyorsa icra yoluyla tahsil edilmeli. Çünkü bu ülkedeki bir siyasi partinin lideri fatura ödemeyerek bunu vatandaşın sırtına kaçak bedeli olarak yükleme hakkına sahip değildir.