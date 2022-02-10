Ayşenur Arslan kimdir? Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan TMT için ne dedi? Ayşenur Arslan Twitter’da neden gündemde?

AYŞENUR ARSLAN NE DEDİ?

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatını (TMT) illegal, suikastçi bir örgüt olarak tanımladı. Ayşenur Arslan açıklamasında, "Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı adada ve yakın hinterlandında suikastlarla bilinen bir illegal diyelim, yarı resmi bir oluşumdu" dedi.