Ayşenur Arslan kimdir? Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan TMT için ne dedi? Ayşenur Arslan Twitter'da neden gündemde?
Ayşenur Arslan kimdir, Twitter'da neden gündemde? Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın katliam şebekesi EOKA’nın saldırılarına karşı Kıbrıs Türk halkını korumak için kurulan Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'nı hedef alarak kullandığı sözler sonrası inceleme başlatıldı. Bu gelişmelerin ardından Ayşenur Arslan'ın ne dediği konusunda araştırmalar başladı. Peki, Ayşenur Arslan kimdir? Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan TMT için ne dedi? Ayşenur Arslan Twitter'da neden gündemde?
AYŞENUR ARSLAN NE DEDİ?
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatını (TMT) illegal, suikastçi bir örgüt olarak tanımladı. Ayşenur Arslan açıklamasında, "Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı adada ve yakın hinterlandında suikastlarla bilinen bir illegal diyelim, yarı resmi bir oluşumdu" dedi.
"EOKA ADLI KATLİAM ŞEBEKESİNİN VARİSLERİNE KARŞI DİRENİŞ RUHU AYNI KARARLILIKTADIR"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ayşenur Arslan'ın "Türk Mukavemet Teşkilatı" hakkındaki sözlerine tepki gösterdi.
Çelik, "Türk Mukavemet Teşkilatı, Kıbrıs Türkü'nün katliam şebekesi olan EOKA'ya karşı şanlı direnişinin odağıdır. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. EOKA adlı katliam şebekesinin varislerine karşı direniş ruhu aynı kararlılıktadır.." dedi.
Çelik açıklamasının devamında, ""Artık zamanıdır, bundan sonra toplu vursun yüreklerimiz." diyerek, katliam şebekesi EOKA'ya karşı dünyanın en namuslu ve meşru mücadelesini veren TMT Kuvayı Milliye'dir" dedi.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY: TMT MİLLİ MÜCADELE RUHUDUR
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı'na (TMT) yönelik sözlerine tepki göstererek "TMT, katiller sürüsü EOKA'nın insanlık dışı saldırılarına karşı Kıbrıs Türkü'nün izzet ve şerefi için mücadele eden milli mücadele ruhudur" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TV sunucusu Arslan'ın sunuculuğunu yaptığı programda TMT'ye yönelik sözlerine tepki gösterdi. Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Mukavemet Teşkilatı, katiller sürüsü EOKA'nın insanlık dışı saldırılarına karşı Kıbrıs Türkü'nün izzet ve şerefi için mücadele eden milli mücadele ruhudur. TMT, Kıbrıs Türk Halkı'nın destansı direnişinin abideleştiği yerdir. TMT Kuvayi Milliyedir" ifadelerini kaydetti.
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