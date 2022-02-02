Doğu Akdeniz’de Eastmed projesi nasıl çöktü?

İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın ABD desteğiyle sürdürmeye çalıştığı "Eastmed" projesi, Amerika'nın mali nedenlerle desteğini çekmesiyle birlikte çöktü. Türkiye'nin Orta Doğu ülkeleriyle birlikte geliştirdiği yeni görüşmeler, en avantajlı güzergah olan Türkiye'yi bir kez daha ön plana çıkarmaya başladı. Bu noktada İsrail Cumhurbaşkanı Hertzog'un Türkiye'ye yapacağı ziyaret de büyük bir önem kazandı. Bu gelişmeler ışığında önümüzdeki süreçte bizi neler bekliyor? A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün ve Emekli Büyükelçi Oğuz Çelikkol değerlendirdi.

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