02 Şubat 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Doğu Akdeniz’de Eastmed projesi nasıl çöktü?

Doğu Akdeniz’de Eastmed projesi nasıl çöktü?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.02.2022 14:38
İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın ABD desteğiyle sürdürmeye çalıştığı "Eastmed" projesi, Amerika'nın mali nedenlerle desteğini çekmesiyle birlikte çöktü. Türkiye'nin Orta Doğu ülkeleriyle birlikte geliştirdiği yeni görüşmeler, en avantajlı güzergah olan Türkiye'yi bir kez daha ön plana çıkarmaya başladı. Bu noktada İsrail Cumhurbaşkanı Hertzog'un Türkiye'ye yapacağı ziyaret de büyük bir önem kazandı. Bu gelişmeler ışığında önümüzdeki süreçte bizi neler bekliyor? A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün ve Emekli Büyükelçi Oğuz Çelikkol değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Eastmed projesi nasıl çöktü?
Eastmed projesi nasıl çöktü?
CHP’li vekillerden Kabaş’a ziyaret
CHP'li vekillerden Kabaş'a ziyaret
HDP’li vekil nerede?
HDP'li vekil nerede?
Başkan Erdoğan hangi mesajları verdi?
Başkan Erdoğan hangi mesajları verdi?
12 göçmen donarak öldü
12 göçmen donarak öldü
PKK’ya ’Eren Kış-18’ operasyonu
PKK'ya 'Eren Kış-18' operasyonu
Batı’nın gerçek yüzü! Donarak can verdi
Batı'nın gerçek yüzü! Donarak can verdi
Kılıçdaroğlu - İmamoğlu krizi mi?
Kılıçdaroğlu - İmamoğlu krizi mi?
Sedef Kabaş ziyaretine sert tepki!
Sedef Kabaş ziyaretine sert tepki!
Piyasa değeri 150 milyon lira!
Piyasa değeri 150 milyon lira!
PKK yapılanmasına geçit yok! Timler peşlerinde
PKK yapılanmasına geçit yok! Timler peşlerinde
7 yalan, 7 gerçek! İddiaları çürütüldü
7 yalan, 7 gerçek! İddiaları çürütüldü
Daha Fazla Video Göster