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Algı yönetimi nasıl yapılır? 25. kare ile algı nasıl oluşturulur?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 10.02.2022 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022
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Algı yönetimi nasıl yapılır? 25. kare ile algı nasıl oluşturulur?

Algı yönetimi Amerikan ordusu tarafından ortaya konulmuş bir kavram. Amaca ulaşmak için cephane yerine dili kullanarak, insanları, hatta devletleri yönlendirmek için kullanılan tehlikeli bir silah aslında. Peki algı nasıl oluşturuluyor, insan beyni algı ile gerçeği nasıl ayırt edebilir? A haber uzman isimlere sordu.

Algı aslında bu kavramın tarihi çok eskilere dayanıyor. Birçok konuda çeşitli amaçlarla algı operasyonları yürütülmüştür. Peki ya algının nöronlarla ne gibi bir ilgisi var?

Algı... Bilgi ve duygular vasıtasıyla kitlelerin duyularını ya değiştirmek ya da var olan durumu olduğundan farklı göstermek olarak tanımlanıyor. Beyin cerrahı Prof. Dr. İsmail hakkı aydın, gözün saniyede 24 kareyi seçtiğini beynin ise 25'nci kareyi de seçtiğini söylüyor.

İsmail Hakkı Aydın'ın A Haber mikrofonlarına söyledikleri:

"İnsanlığın başından beri hep algı olmuştur. En meşhur algıcı Hasan Sabbahtır. Algı aslında beyinle ilgili bir şeydir. Algı yönetimi 1930'larda yapıldı ilk Hitlerle birlikte zirveye çıktı.

Gözümüz normalde saniyede 24 kareyi seçebilir. En önemlisi en tehlikelisi 25'nci kare buna da çok dikkat etmek gerekiyor. Algı insanlara bir şeyi yaptırmak için ikna ediyorsun kendi başlarına yapıyorlar."

25. kareyle zihin bulandırma! 25. KAREYLE ZİHİN BULANDIRMA!
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