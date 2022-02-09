Halil Falyalı kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Halil Falyalı neden öldürüldü?
Halil Falyalı kimdir? Halil Falyalı neden öldürüldü? Kıbrıs’ta yaşayan ve iş insanı olarak tanınan Halil Falyalı silahlı saldırıya uğradı. Falyalı'nın çocuğu ve eşinin de arkadaki araçta olduğu şans eseri kurtuldukları ifade edildi. Katil zanlıları cinayetten sonra sürat motoruyla kaçtığı belirtildi. Peki; Halil Falyalı kimdir, kaç yaşında, nereli? Halil Falyalı neden öldürüldü?
Halil Falyalı kimdir, kaç yaşında, nereli? Halil Falyalı neden öldürüldü? İş insanı olarak tanınan ve adı birçok yasa dışı olayla ilgili anılan Halil Falyalı silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Falyalı, daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine nakledildi.
HALİL FALYALI NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iş insanı Halil Falyalı, akşam saatlerinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Adı birçok iddiaya karışan Halil Falyalı'nın şoförü de kurtarılamadı.
Falyalı'nın çocuğu ve eşinin de arkadaki araçta olduğu şans eseri kurtuldukları ifade edildi. Katil zanlıları cinayetten sonra sürat motoruyla kaçtığı belirtildi.
Türk Ajansı Kıbrıs'ın haberine göre, Falyalı, Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde arabasındayken kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Falyalı, daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine nakledildi.
YDÜ Başhekimi Prof. Dr. Müfit Yenen, Halil Falyalı'nın bütün müdahalelere karşın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Yenen, "KKTC saatine göre 19.45 itibariyle vücudunun pek çok noktasında ateşli silah yaralanması ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne getirilen Halil Falyalı, hastanemizin, kardiyoloji, acil tıp, anestezi, kalp ve damar cerrahisi, genel cerrahi ve beyin cerrahisi uzmanlarından oluşan ekibi tarafından gerçekleştirilen bütün müdahalelere karşın hayatını kaybetmiştir." ifadelerini kullandı.
ŞOFÖRÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada ise "Saat 19.00 sıralarında Çatalköy'de 20 Temmuz Caddesi üzerinde, iş adamı Halil Falyalı'nın içinde bulunduğu araca meçhul şahıs/lar tarafından açılan ateş sonucu, aracın şoförü Murat Demirtaş olay yerinde yaşamını yitirirken, olayda ağır yaralanan Halil Falyalı ise ambulans ile kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor." ifadeleri yer aldı.
EŞİ VE AİLESİ YARA ALMADAN KURTULDU
Falyalı'nın iki araçlık konvoyuna Girne'deki Çatalköy'de bulunan evinin yakınlarında Kaktüs Sokak'ta otomatik silahlarla saldırı düzenlenmiş, saldırı sırasında Falyalı'nın eşi ve çocuğun başka araçta olduğu ve saldırıdan yara almadan kurtulduğu belirtilmişti.
2010'da KKTC'de bir davada "tehdit" gerekçesiyle yargılanan ve tutuklanan Falyalı, daha sonra serbest kalmıştı.
Falyalı, geçen yıl ekimde "darp", "soygun," ve "zorla alıkoyma" suçlarıyla ilgili bir davada tutuklu olarak yargılanmıştı.
Girne Kaza Mahkemesinde görülen dava, takipsizlik nedeniyle geri çekilmiş, Falyalı aralıkta serbest kalmıştı.
Falyalı'nın bir suç davasının da ABD'de devam ettiği belirtiliyor.
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