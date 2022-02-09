Halil Falyalı kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Halil Falyalı neden öldürüldü?

EŞİ VE AİLESİ YARA ALMADAN KURTULDU

Falyalı'nın iki araçlık konvoyuna Girne'deki Çatalköy'de bulunan evinin yakınlarında Kaktüs Sokak'ta otomatik silahlarla saldırı düzenlenmiş, saldırı sırasında Falyalı'nın eşi ve çocuğun başka araçta olduğu ve saldırıdan yara almadan kurtulduğu belirtilmişti.

2010'da KKTC'de bir davada "tehdit" gerekçesiyle yargılanan ve tutuklanan Falyalı, daha sonra serbest kalmıştı.

Falyalı, geçen yıl ekimde "darp", "soygun," ve "zorla alıkoyma" suçlarıyla ilgili bir davada tutuklu olarak yargılanmıştı.

Girne Kaza Mahkemesinde görülen dava, takipsizlik nedeniyle geri çekilmiş, Falyalı aralıkta serbest kalmıştı.

Falyalı'nın bir suç davasının da ABD'de devam ettiği belirtiliyor.