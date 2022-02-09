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Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı'na illegal örgüt demesine AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki

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Giriş Tarihi: 09.02.2022 Güncelleme Tarihi: 09.02.2022
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Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan’ın Türk Mukavemet Teşkilatı’na illegal örgüt demesine AK Parti Sözcüsü Çelik’ten tepki

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, Kuvâ-yi Milliye'nin Kıbrıs versiyonu olan Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'nı 'illegal ve suikastçı' bir örgüt olarak tanımladı. Ayşenur Arslan'a tepki AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatını (TMT) illegal, suikastçi bir örgüt olarak tanımladı.

Arslan, Halk TV ekranlarında yaptığı açıklamada, "Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı adada ve yakın hinterlandında suikastlarla bilinen bir illegal diyelim, yarı resmi bir oluşumdu." dedi.

"EOKA ADLI KATLİAM ŞEBEKESİNİN VARİSLERİNE KARŞI DİRENİŞ RUHU AYNI KARARLILIKTADIR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ayşenur Arslan'ın "Türk Mukavemet Teşkilatı" hakkındaki sözlerine tepki gösterdi.

Çelik, "Türk Mukavemet Teşkilatı, Kıbrıs Türkü'nün katliam şebekesi olan EOKA'ya karşı şanlı direnişinin odağıdır. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. EOKA adlı katliam şebekesinin varislerine karşı direniş ruhu aynı kararlılıktadır.." dedi.

Çelik açıklamasının devamında, ""Artık zamanıdır, bundan sonra toplu vursun yüreklerimiz." diyerek, katliam şebekesi EOKA'ya karşı dünyanın en namuslu ve meşru mücadelesini veren TMT Kuvayı Milliye'dir" dedi.

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