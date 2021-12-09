Son dakika: Asgari ücret ve memur maaşı açıklaması: İnsanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz

"CHP'LİLER SIKI SIKI SAVUNUYOR"

TBMM gündemine de gelecek dokunulmazlık dahil her konu konuşulacaktır. CHP'liler de onları sıkı sıkı savunuyorlar. Hatta HDP'nin Şanlıurfa Milletvekili çirkin biz söz söyledi. 'Kürdistan'a özgürlük olacak dedi. Biz buna oylama yaptık ve genel kurula girmeme cezası verdik. Bunu da CHP'liler savundu. CHP'liler kardeşim burası Türkiye Cumhuriyeti, burası üniter bir devlettir, 'kürdistan' diye bir bölge yoktur diyemedi.

ASELSAN ÜZERİNDEN ALGI OPERASYON



Çok vahim bir düşünce. CHP son dönemde kendi kendine yalan atıyor ve kendi kendine ortaya atmış olduğu yalana inanıyormuş gibi yapıp bir toplumsal algı operasyonları yönetiyor. Bu büyük kuruluşumuza da iftira atıyorlar. Sürekli iftira atarak bunu küçültmeye manipülasyon yapmaya çalışıyorlar. Bunun bir faydası yok. CHP'nin geleneğinde bu var. Milli savunma ve silah sanayiimize bu kadar düşman olmasının gelenekleriyle doğru orantılı olduğunu görmek gerekiyor.