Son dakika: Asgari ücret ve memur maaşı açıklaması: İnsanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
Son dakika haberi... Tahir Güven'i katleden terörist HDP Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın evinde yakalandı. CHP, HDP'ye sahip çıkmaya devam edecek mi? TÜİK baskının ardından "ASELSAN satılıyor" yalanına sarılan CHP, terör örgütü PKK'yı neden kınamıyor? Perde arkasında ne var? Stokçulara karşı nasıl önlem alınacak? Asgari ücret ve memur maaşlarının artırılmasında son gelişmeler neler? AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Ali Özkaya, A Haber'de Erkan Tan ile Sabah Ajansı programında gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Kanaat önderi Tahir Güven'i öldüren terörist HDP Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın evinde yakalandı. Bu PKK ile HDP'nin iç içe geçmesinin en net örneği değil mi? CHP şimdi de HDP'ye sahip çıkacak mı?
Öte yandan CHP önce TÜİK baskını, ardından "ASELSAN satılıyor" yalanına sarıldı. Muhalefet neden "ASELSAN satılacak" algısı yapmaya çalıştı? Devlet kurumları neden hedefte? İtibarsızlaştırma çabaları neden? Muhalefet yatırımlara neden karşı?
"CHP'LİLER SIKI SIKI SAVUNUYOR"
TBMM gündemine de gelecek dokunulmazlık dahil her konu konuşulacaktır. CHP'liler de onları sıkı sıkı savunuyorlar. Hatta HDP'nin Şanlıurfa Milletvekili çirkin biz söz söyledi. 'Kürdistan'a özgürlük olacak dedi. Biz buna oylama yaptık ve genel kurula girmeme cezası verdik. Bunu da CHP'liler savundu. CHP'liler kardeşim burası Türkiye Cumhuriyeti, burası üniter bir devlettir, 'kürdistan' diye bir bölge yoktur diyemedi.
ASELSAN ÜZERİNDEN ALGI OPERASYON
Çok vahim bir düşünce. CHP son dönemde kendi kendine yalan atıyor ve kendi kendine ortaya atmış olduğu yalana inanıyormuş gibi yapıp bir toplumsal algı operasyonları yönetiyor. Bu büyük kuruluşumuza da iftira atıyorlar. Sürekli iftira atarak bunu küçültmeye manipülasyon yapmaya çalışıyorlar. Bunun bir faydası yok. CHP'nin geleneğinde bu var. Milli savunma ve silah sanayiimize bu kadar düşman olmasının gelenekleriyle doğru orantılı olduğunu görmek gerekiyor.
STOKÇULUĞA AĞIR CEZA YOLDA
Stokçuluk İslam dininde haramdır, günahtır. Stokçuluk yapanlara devlet her türlü cezaya vermekle yükümlüdür. Bizim ülkemizde gıdanın üretilmesiyle ilgili çok bir sorun yok. AK Parti döneminde üretim en güçlü şekilde devam ediyor. Türkiye'nin gıda ile ilgili sorunu yok. Gıdaya erişim ile ilgili sorunu yok.
ASGARİ ÜCRET - MEMUR MAAŞLARININ ARTIRILMASI
Fiyatlandırma ile ilgili sıkıntısında, hem asgari ücretin artırılması, hem memur maaşlarının artırılması hem kamu işçilerinin artırılması genel olarak gelirleri de artırma yönündeki gayretimiz ve vereceğimiz fiyatlarla inşallah insanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.
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