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Son dakika: Asgari ücret ve memur maaşı açıklaması: İnsanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz

A Haber
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Giriş: 09.12.2021 09:36
Son dakika haberi... Tahir Güven'i katleden terörist HDP Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın evinde yakalandı. CHP, HDP'ye sahip çıkmaya devam edecek mi? TÜİK baskının ardından "ASELSAN satılıyor" yalanına sarılan CHP, terör örgütü PKK'yı neden kınamıyor? Perde arkasında ne var? Stokçulara karşı nasıl önlem alınacak? Asgari ücret ve memur maaşlarının artırılmasında son gelişmeler neler? AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Ali Özkaya, A Haber'de Erkan Tan ile Sabah Ajansı programında gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Asgari ücret ve memur maaşı açıklaması ASGARİ ÜCRET VE MEMUR MAAŞI AÇIKLAMASI
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Asgari ücret ve memur maaşı açıklaması
Asgari ücret ve memur maaşı açıklaması
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