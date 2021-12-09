Son dakika: Asgari ücret ve memur maaşı açıklaması: İnsanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz

Son dakika haberi... Tahir Güven'i katleden terörist HDP Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın evinde yakalandı. CHP, HDP'ye sahip çıkmaya devam edecek mi? TÜİK baskının ardından "ASELSAN satılıyor" yalanına sarılan CHP, terör örgütü PKK'yı neden kınamıyor? Perde arkasında ne var? Stokçulara karşı nasıl önlem alınacak? Asgari ücret ve memur maaşlarının artırılmasında son gelişmeler neler? AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Ali Özkaya, A Haber'de Erkan Tan ile Sabah Ajansı programında gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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