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İstanbul'da sabah trafiği! İşte trafik yoğunluk haritasında son durum

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 09.12.2021 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021
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İstanbul’da sabah trafiği! İşte trafik yoğunluk haritasında son durum

Son dakika haberi... Megakent İstanbul yeni güne nasıl başladı? Trafikte yoğunluk ne durumda? Son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.

İstanbul'da manzara yine değişmedi.

İstanbullular yeni güne trafik yoğunluğu ile uyandı.

Son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay bölgeden aktardı.

Megakentte yoğunluk yüzde 60 seviyesinde.

İŞTE TRAFİK YOĞUNLUK HARİTASINDA SON DURUM

İstanbul’da sabah trafiği İSTANBUL'DA SABAH TRAFİĞİ

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