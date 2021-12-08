''Kürdistan'a özgürlük'' diyen HDP'li sözde vekil Nusrettin Maçin'e ceza
Son dakika haberleri...HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin'e, TBMM Genel Kurulu'nda, "Kürdistan'a özgürlük ve iktidara geleceğiz" sözleri nedeniyle TBMM İçtüzük gereği Genel Kurul'a üç birleşim katılmama cezası verildi.
TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri devam ediyor. HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin, konuşması esnasında, "Kürdistan'a özgürlük" ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanvekili Süreyya Şadi Bilgiç tutanakları kontrol ettikten sonra Maçin'e 3 birleşim çıkarma cezasını oyladı. Oylama sonucu Maçin'e 3 birleşim katılmama cezası verildi.
TBMM Genel Kurulu'nda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın bütçeleri görüşülürken, HDP Grubu adına söz alan Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin, konuşmasının sonunda kürsüden, "Kürdistan'a özgürlük" ifadesini kullandı. Verilen arada TBMM Başkanvekili Süreyya Şadi Bilgiç tutanakları kontrol ettikten sonra, Anayasa ve TBMM İçtüzük'ün ilgili maddelerini hatırlatarak, Maçin'e 3 birleşim çıkarma cezası verildiğini duyurdu.
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