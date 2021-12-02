Kurdaki yükseliş stokçuları harekete geçirdi! Stokçuluğun önüne nasıl geçilecek?
Kurdaki artışla birlikte stokçular da harekete geçti. Peki bu stokçuluğun önüne nasıl geçilecek? Gelişmeleri A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili avukat İbrahim Güllü değerlendirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan kur yükselişi nedeniyle stokçuluk yapanlara sert çıktı ve "Bu ülkeye stokçulara mezar edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Peki stokçuluğu önüne nasıl geçilecek? Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili avukat İbrahim Güllü, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Güllü, "Yakın zaman Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin bir açıklaması oldu. Üretim ile satış arasında 9 kat gibi anormal bir fiyat farkı var. Bu fiyat açıklamalarının makul bir açıklaması olmalı. Ancak böyle bir açıklama söz konusu değil." dedi.
Avukat İbrahim Güllü öne çıkan sözleri:
"Bu fiyat olaylarında bir stokçuluk olayının göstergesi gibi duruyor. TCK'da stokçuluk bir suç olarak tanımlanmış ve 242. Maddede hüküm altına alınmış.
Burada bunun cezası 6 aydan 2 yıla kadar olabiliyor. Fiyat Değerlendirme Kurulumuz var. Onlarda idari para cezası kesebiliyor. Bu ceza 500 bine kadar çıkabiliyor.
Stokçulukla mücadele etmenin yolarında bir tanesi de zabıta tedbirleridir. Burada İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı devrede olmalı. Stoklarında nerede yapıldığı polisiye tedbirlere mutlaka bulunmalı."
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