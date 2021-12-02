Kurdaki yükseliş stokçuları harekete geçirdi! Stokçuluğun önüne nasıl geçilecek?

Peki stokçuluğu önüne nasıl geçilecek? Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili avukat İbrahim Güllü, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Güllü, "Yakın zaman Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin bir açıklaması oldu. Üretim ile satış arasında 9 kat gibi anormal bir fiyat farkı var. Bu fiyat açıklamalarının makul bir açıklaması olmalı. Ancak böyle bir açıklama söz konusu değil." dedi.