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Hangi ürünlerde stokçuluk yapıyor? Piyasadaki açgözlü fırsatçılar kimler?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 07.12.2021 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021
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Hangi ürünlerde stokçuluk yapıyor? Piyasadaki açgözlü fırsatçılar kimler?

Kuru bahane ederek gıda fiyatlarında fahiş artış yapanlara ve stokçulara ağır cezalar geliyor. Dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan da ifade etti. Peki hangi ürünlerde stokçuluk yapılıyor? Detayları A Para muhabiri Rıfat Fırat'ın konuğu olan TÜKONFED Mali İşler Komisyon Başkanı Murat Bal değerlendirdi.

Murat Bal'ın canlı yayında öne çıkan sözleri:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan piyasalarda stokçuluğu önlemek için bütün bakanlıklar ve bürokratları tekrar göreve çağırdı. Ticaret Bakanlığı'nın stokçulara 500 bine kadar çıkan cezaları söz konusu.

Gelir İdaresi üzerinden de bir şikayet hattı var. Araba ve gıda üzerinden stokçuluk yapanlara gereken mesajlar verildi. Bu konuda büyük yaptırımlar ve denetimler olmasını bekliyorum.

Ayçiçek, un ve şeker üzerinde şu anda stokçuluk yapılıyor. Bazı marketlerde şeker satışına dair kısıtlamalar olduğuna dair bilgiler geliyor. Fırınlarda siparişlerinin yarısının teslim edildiğini ifade ediyor.

Yaklaşık 1 haftadır bize bir ürünün gün içerisinde iki kere fiyat değişimi olduğuna dair ciddi şikayetler var. Aynı günde aynı ürüne 2 farklı zam yapılarak yüzde 70'e yakın artırımlar oluyor.

Tüketiciler bu ürünlerin etiketlerinin fotoğraflarını çekerek şikayetlerini yapabilirler. Evet dolar ve dövizdeki fiyat artışlarını herkes biliyor ama bunlar dolar ve dövizden bağımsız olarak stokçuluk mantığıyla yapılan zamlar."

Hangi ürünlerde stokçuluk yapıyor? HANGİ ÜRÜNLERDE STOKÇULUK YAPIYOR?
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