Hangi ürünlerde stokçuluk yapıyor? Piyasadaki açgözlü fırsatçılar kimler?

Tüketiciler bu ürünlerin etiketlerinin fotoğraflarını çekerek şikayetlerini yapabilirler. Evet dolar ve dövizdeki fiyat artışlarını herkes biliyor ama bunlar dolar ve dövizden bağımsız olarak stokçuluk mantığıyla yapılan zamlar."

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