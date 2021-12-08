Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ASELSAN iddialarına A Haber’den yanıt verdi: İddialar karşısında şaşırdık yapılanlar dezenformasyon

Demir açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bu şirketlerin çoğunun yurt dışında çeşitli yapılanmaları, ortaklıkları var ve bu gayet normal. Sadece Körfez ülkelerde değil, çeşitli ülkelerde var.

Geçen hafta sonu bir çalıştay yaptık. Rakamlar ve stratejiler gözden geçirildi. Bu yıl ihracat rakamlarımızın 3 milyarı aşmasını bekliyoruz. Türk savunma sanayii ürünlerinin daha çok tanınmasıyla birlikte bu algı boyutları çok çeşitli yerlere varacak. Önümüzdeki yıllarda şu ana kadar olan artış trendinden çok daha hızlı bir artışı göreceğimizi umuyoruz."