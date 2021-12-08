Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan HDP'li vekilleri çıldırtan sözler
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis'te yaptığı konuşmada Şırnak'ın Cizre'de katledilen Tahir Güven cinayetiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Pusu kuran Mehmet Miraç Dinç’i, bu sabah HDP’li milletvekili Hüseyin Kaçmaz’ın evinde yakaladık. Hesabını vereceksiniz." dedi. Bu sözlere HDP'li vekiller tepki gösterdi.
SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada "Şırnak Cizre'de bir katliam oldu. İlçe başkanımızın kardeşi olan Tahir Güven gece yarısı bir komplo ile öldürüldü. Kim öldürdü niye öldürdü. Pusu kuran Mehmet Miraç Dinç'i, bu sabah HDP'li milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın evinde yakaladık. Hesabını vereceksiniz bunun." ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu'nun kürsüdeki konuşmasını AK Parti milletvekilleri ayakta alkışlarken HDP milletvekilleri sıralara vurarak protesto etti.
TBMM'deki 2022 bütçe görüşmeleri sırasında CHP ve AK Parti grubu arasında yumrukların havada uçuştuğu tartışmanın yankıları sürerken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yürütme adına kürsüye gelerek konuşma yaptı.
"KÜRTLER BU ÜLKENİN ASLİ UNSURUDUR"
Meclisteki tartışmaya ilişkin konuşan Süleyman Soylu şunları söyledi:
"Bir, bu ülkede Kürt düşmanlığı yoktur. İki, bu aziz millette Kürt düşmanlığı yoktur. Üç, bu ülkede kimin paravanı olduğunu bildiğimiz ve kırk yıldır emperyalizmin oyuncağı olarak bu ülkeye kan kusturmaya çalışan PKK'ya karşı karşıtlık ve düşmanlık vardır. Kürtler bu ülkenin asli unsurudur. Aleviler de asli unsurudur. İstismarlarınızı bu gazi Meclis altında yapmanıza müsaade etmeyeceğiz."
"SİZE BU DEVLETE İFTARA ETTİRMEM"
Süleyman Soylu, sözlerine "Biz devletiz, biz devlet suçların peşindeyiz. Suçluların iftirasını, suçluların yalanlarını ve suçluların ortaya koyduğu dedikoduları şu gazi Meclis'in altına getirdiniz. Devleti töhmet altında bıraktınız. Devlete iftira ettiniz. Bu milletin evladı olarak söylüyorum. Size bu devlete iftira ettirmem." diyerek sözlerine devam etti.
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