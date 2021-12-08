Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu’dan HDP’li vekilleri çıldırtan sözler

"KÜRTLER BU ÜLKENİN ASLİ UNSURUDUR"

Meclisteki tartışmaya ilişkin konuşan Süleyman Soylu şunları söyledi:

"Bir, bu ülkede Kürt düşmanlığı yoktur. İki, bu aziz millette Kürt düşmanlığı yoktur. Üç, bu ülkede kimin paravanı olduğunu bildiğimiz ve kırk yıldır emperyalizmin oyuncağı olarak bu ülkeye kan kusturmaya çalışan PKK'ya karşı karşıtlık ve düşmanlık vardır. Kürtler bu ülkenin asli unsurudur. Aleviler de asli unsurudur. İstismarlarınızı bu gazi Meclis altında yapmanıza müsaade etmeyeceğiz."