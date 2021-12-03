Stokçuluk yapana 500 bin lira ceza! İhbar hattı kuruldu
Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Fahiş fiyat artışlarının mantıklı bir izahı yok, stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz" sözlerinin ardından gözler bu konuda atılacak adımlara çevrilirken, stokçuluk yapanlar için ihbar hattı kuruldu.
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ve Gelir İdaresi Başkanlığı fahiş fiyat artışıyla birlikte stokçuluk uygulamalarına karşı denetimleri artırdı.
Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini, serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulduğunun (stokçuluk) tespiti durumunda ise 50 bin liradan 500 bin liraya kadar, idari para cezası verilecek.
Olağanüstü hâl, afet ve ekonomik dalgalanma dönemleri ile diğer acil durumlarda üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin piyasada darlık yaratan, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozan faaliyetleri ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyen faaliyetler 'stokçuluk' olarak değerlendiriliyor.
Gelir İdaresi Başkanlığı da, internet sitesi "gib.gov.tr"den "Haksız Fiyat Artışı ve Stokçuluk İhbar Bildirimi" menüsünü devreye aldı. Başkanlık, gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinin satışı gibi alanlarda haksız fiyat artışı ve stokçuluk konularında denetim yapıyor.
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