A Haber’de rakamı açıkladı! İşte 2022 asgari ücreti
Milyonlarca insanın beklediği asgari ücrette zam pazarlığı devam ediyor. Bugün 3. Toplantı gerçekleştirilecek. Herkesin merakla beklediği rakamla ilgili Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem önemli değerlendirmelerde bulundu. Ankara'dan gelen son rakamları Faruk Erdem canlı yayında açıkladı. Asgari ücretin 3 bin 950 olacağını ifade eden Erdem 4 bin 70 lira da olabileceğini söyledi.
Takvim gazetesi Faruk Erdem canlı yayında milyonlarca insanını heyecanla beklediği asgari ücret ile ilgili önemli bir haberi paylaştı. Ankara'dan önemli kaynaklardan bilgi edindiğini söyleyen Faruk Erdem rakamı canlı yayında ilk kez söyledi.
Bugün Ankara'da 3. Kez yapılacak toplantıya vurgu yapan Faruk Erdem, taraflar arasında mutabakat olduğunu ve rakamların 3 bin 900 ila 3 bin 950 civarında olduğunu söyledi.
Ayrıca yapılan görüşmelerde 4 bin liranın psikolojik sınır olduğunu ifade eden Faruk Erdem masada 4 bin 70 rakamının da olduğunu söyledi. Bu rakamların kesin olmadığını ifade eden Faruk Erdem rakamları çok önemli kaynaklardan aldığını söyledi.
Faruk Erdem'in canlı yayında öne çıkan ifadeleri:
"Asgari ücret için toplantılar sürüyor. Taraflar arasında mutabakat sağlandı. Psikolojik sınır olan 4 bin liranın üzerine çıkabilir. 4 bin 70 ya da 4 bin 90 olabilir.
Şimdi bir daha tekrar edim 3 bin 900 ve 3 bin 950 net rakam üzerinde mutabakat sağlanmış ama Cumhurbaşkanlığı'nın devreye girmesiyle 4 bin liranın üzerinde 4 bin 70 4 bin 90 gibi bir rakamın açıklanması da mümkün olabilir.
Bunlar benim Ankara'dan edindiği rakamlar kesin değil. Ancak bugün yapılan toplantıdan sonra öğrenebiliriz Bu rakamlara ulaşma noktasında 2 türlü çalışma yapılmış. 1. vergilerle ilgili çalışması. AGİ'nin yükseltilmesi bu rakamlara ulaşma mümkün olabilecek.
AGİ hamlesi ile işverenin üzerindeki yükünde bir kısmı alınmış olacak. İşverene yapılan asgari ücret desteği de devam edecek. Bunlara benim edindiğim bilgiler ve rakamlar bu çerçevede dönüyor.
Burada işverene 5 bin 950 gibi maliyet var ama bu 3'lü bir mutabakat sağlanacağını düşünüyorum. Yapılan açıklamalarda işçi odaklı ve refah yükselmeye yönelik sözler.
Herkesin mutlu olacağı bir rakamın ortaya çıkmasını ümit ediyorum. İnsanların alım gücü arttıkça ekonomi daha çok canlanacak. Burada üretim ekonomisi modeli çok önemli.
Artık Türkiye'de üretim, yatırım, istihdam odaklı bir kalkınma dönemi var. Vatandaşın çalışıp ürettiği değerin faizle yurt dışına hortumlanması dönemi artık yok."
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