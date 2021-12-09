A Haber’de rakamı açıkladı! İşte 2022 asgari ücreti

Şimdi bir daha tekrar edim 3 bin 900 ve 3 bin 950 net rakam üzerinde mutabakat sağlanmış ama Cumhurbaşkanlığı'nın devreye girmesiyle 4 bin liranın üzerinde 4 bin 70 4 bin 90 gibi bir rakamın açıklanması da mümkün olabilir.