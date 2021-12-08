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CHP ile HDP dostluğunun fotoğrafı: Umudunuz eksik olmasın bir aradayız

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.12.2021 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021
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CHP ile HDP dostluğunun fotoğrafı: Umudunuz eksik olmasın bir aradayız

CHP ile HDP arasındaki ittifak her geçen gün güçlenirken, HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’yla fotoğraf paylaşan CHP'li Tanrıkulu paylaşımına “TBMM’de Bütçe Görüşmeleri devam ediyor… Değerli dostlar umudunuz eksik olmasın, bir aradayız” notunu düştü. CHP'lii Tanrıkulu'na görüşmede yine CHP'li Cihangir İslam eşlik etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz gün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ahlaksız el hareketi gündeme oturmuş, tepkiler çığ gibi büyümüştü. Kılıçdaroğlu'nun skandal hareketi sonrası İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan da bir hamle geldi.

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"UMUDUNUZ EKSİK OLMASIN"

CHP'li vekil terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile aynı yolda yürüdüklerini kanıtlar nitelikte bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'yla fotoğraf paylaşan Tanrıkulu, "TBMM'de Bütçe Görüşmeleri devam ediyor… Değerli dostlar umudunuz eksik olmasın, bir aradayız" notunu düştü.

DOSTLAR KOL KOLA

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da, daha önce katıldığı bir televizyon programında CHP ile HDP arasındaki dostluğu açıklamış, Kılıçdaroğlu'nun dostlar olarak tanımladığı partiler arasında HDP'yi de saymıştı.

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