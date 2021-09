Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu A Haber’de muhalefetin yurt algısına net yanıt: İstismara izin vermeyeceğiz

İşte o açıklamalardan satır başları;

"MİLLETİMİZİ KANDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Yurtlarımızı gençlerimizi bu anlamdaki altyapımızı istismar etmek isteyen bunu kötü niyetlerine alet etmek isteyenler var ama onlara inat biz gördüğünüz gibi Türkiye'nin dört bir yanında Ardahan'dan Tekirdağ'a, Kars'tan Edirne'de her yerde böyle mükemmel yurtlarımız var. Verileri bilmeden farklı şekilde ortaya koyanlar, bildiği halde kötü niyetle istismar edenler, 8 milyon öğrenci üzerinden bu yurt konusunu belli bir amaçla, algıyla milletimizi kandırmaya çalışıyorlar. Çok iyi bilsinler ki her bir öğrencimiz, her bir gencimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal bir devlet olma bilinciyle, devletimizin, hükümetimizin güvencesi altındadır.