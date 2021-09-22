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Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu A Haber’de muhalefetin yurt algısına net yanıt: İstismara izin vermeyeceğiz

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 22.09.2021 Güncelleme Tarihi: 22.09.2021
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Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu A Haber’de muhalefetin yurt algısına net yanıt: İstismara izin vermeyeceğiz

Son dakika haberi...Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu A Haber canlı yayınında yurt tartışması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, muhalefetin yurt algısına da sert yanıt verdi. Bakan Kasapoğlu, "İstismar etmek isteyenler var, izin vermeyeceğiz" dedi.

Son dakika haberi...Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu A Haber canlı yayınında öğrenci yurtları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, muhalefetin yurt algısına da sert yanıt verdi. Bakan Kasapoğlu, "İstismar etmek isteyenler var, izin vermeyeceğiz" dedi.

İşte o açıklamalardan satır başları;

"MİLLETİMİZİ KANDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Yurtlarımızı gençlerimizi bu anlamdaki altyapımızı istismar etmek isteyen bunu kötü niyetlerine alet etmek isteyenler var ama onlara inat biz gördüğünüz gibi Türkiye'nin dört bir yanında Ardahan'dan Tekirdağ'a, Kars'tan Edirne'de her yerde böyle mükemmel yurtlarımız var. Verileri bilmeden farklı şekilde ortaya koyanlar, bildiği halde kötü niyetle istismar edenler, 8 milyon öğrenci üzerinden bu yurt konusunu belli bir amaçla, algıyla milletimizi kandırmaya çalışıyorlar. Çok iyi bilsinler ki her bir öğrencimiz, her bir gencimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal bir devlet olma bilinciyle, devletimizin, hükümetimizin güvencesi altındadır.

Yatak kapasitesi 190 binden 720 bine geldi

Detaylar geliyor...

Muhalefetin algısına net yanıt MUHALEFETİN ALGISINA NET YANIT

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