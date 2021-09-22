22 Eylül 2021, Çarşamba
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Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu A Haber’de muhalefetin yurt algısına net yanıt: İstismara izin vermeyeceğiz
Son dakika haberi...Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu A Haber canlı yayınında yurt tartışması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, muhalefetin yurt algısına da sert yanıt verdi. Bakan Kasapoğlu, "İstismar etmek isteyenler var, izin vermeyeceğiz" dedi.