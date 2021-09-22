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Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu A Haber’de muhalefetin yurt algısına net yanıt: İstismara izin vermeyeceğiz

A Haber
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Giriş: 22.09.2021 12:38
Son dakika haberi...Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu A Haber canlı yayınında yurt tartışması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, muhalefetin yurt algısına da sert yanıt verdi. Bakan Kasapoğlu, "İstismar etmek isteyenler var, izin vermeyeceğiz" dedi.
Muhalefetin algısına net yanıt MUHALEFETİN ALGISINA NET YANIT
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