Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu A Haber’de muhalefetin yurt algısına net yanıt: İstismara izin vermeyeceğiz

Son dakika haberi...Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu A Haber canlı yayınında yurt tartışması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, muhalefetin yurt algısına da sert yanıt verdi. Bakan Kasapoğlu, "İstismar etmek isteyenler var, izin vermeyeceğiz" dedi.

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