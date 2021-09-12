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Türk televizyon tarihinde bir ilk! 12 Eylül darbesinin simgesi Zincirbozan'ın kilidini A Haber açtı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 12.09.2021 Güncelleme Tarihi: 12.09.2021
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Türk televizyon tarihinde bir ilk! 12 Eylül darbesinin simgesi Zincirbozan’ın kilidini A Haber açtı

Demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yer alan ve acısı yıllarca hafızalardan silinmeyecek 12 Eylül darbesinin üzerinden 41 yıl geçti. Çanakkale'de bulunan siyasetçilerin ve devlet adamlarının zorla tutulduğu 38 yıldır girilemeyen Zincirbozan'ın kilidini, A Haber açtı. A Haber Yurt - İstanbul Haberler Müdürü Kerim Ulak, detayları canlı yayında aktardı.

A Haber ekibi Türk televizyon tarihinde bir ilke imza attı. Darbe tarihinin kapılarını A Haber açtı. 12 Eylül darbesinin simgesi olan 16 siyasetçinin mahkum edildiği Zincirbozan'ın kilidi açıldı.

Süleyman Demiral, Deniz Baykal gibi siyasetçiler burada tutuldu. 12 Eylül'ün kırılma noktası Zincirbozan'da siyasilerin 121 günlük esaretinde neler yaşandı? A Haber Yurt - İstanbul Haberler Müdürü Kerim Ulak, canlı yayında anlattı.

BİR İLKE İMZA ATILDI

Ulak, "A Haber olarak Türk televizyonculuk tarihinde bir ilke imza atıyoruz. 38 yıl boyunca girilmeyen Zincirbozan'a giriyoruz. Süleyman Demirel başta olmak üzere çok sayıda siyasi 121 gün boyunca burada sürgün yaşadı alıkonuldu." ifadelerini kullandı.

12 Eylül darbesinin en yakın tanığı ve 23 yıldır girilemeyen tesisten görüntüler...

Zincirbozan’ın kilidini A Haber açtı ZİNCİRBOZAN'IN KİLİDİNİ A HABER AÇTI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Aydın, "Türk demokrasisinin ve ülkücü hareketin büyük zulme uğradığı kıyıma uğradığını 12 Eylül darbesinin 41. yıl dönümü. Geriye doğru baktığımızda hem Türk demokrasisine adına hem de ülkücü hareketin hangi badireleri atlattıklarını çok açık ve net bir şekilde görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Demokrasinin kara lekesi DEMOKRASİNİN KARA LEKESİ
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