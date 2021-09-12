Kanlı 12 Eylül darbesinin üzerinden 41 yıl geçti! Bülent Erandaç: Bir NATO darbesidir! Arkasında ABD ve İngiltere var

Bugün 12 Eylül... 1980'deki askeri darbesinin yıl dönümü. Demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yer alan ve acısı yıllarca hafızalardan silinmeyecek uygulamaları beraberinde getiren 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 41 yıl geçti. Türk demokrasi tarihinin en büyük ayıbı 12 Eylül'de neler yaşandı? 12 Eylül’de demokrasi nasıl yara aldı? Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç, A Haber'de anlattı. Erandaç, "12 Eylül, 27 Mayıs veya 12 Mart 1971 ara rejim muhtırasından sonra Türkiye’ye doğru yapılmış bir NATO darbesidir. Arkasında ABD ve İngiltere var. Türkiye başkanlık modeliyle en büyük devrimi yapmıştı. Çankaya vesayetçi odakların kontrolünden çıkmıştır. Aziz millet bizzat Cumhurbaşkanını seçerek tarihin en büyük devrimini yapmıştır. Şimdi o devrimin sonuçlarını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN