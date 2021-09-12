12 Eylül 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kanlı 12 Eylül darbesinin üzerinden 41 yıl geçti! Bülent Erandaç: Bir NATO darbesidir! Arkasında ABD ve İngiltere var

Kanlı 12 Eylül darbesinin üzerinden 41 yıl geçti! Bülent Erandaç: Bir NATO darbesidir! Arkasında ABD ve İngiltere var

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.09.2021 13:03
Bugün 12 Eylül... 1980'deki askeri darbesinin yıl dönümü. Demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yer alan ve acısı yıllarca hafızalardan silinmeyecek uygulamaları beraberinde getiren 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 41 yıl geçti. Türk demokrasi tarihinin en büyük ayıbı 12 Eylül'de neler yaşandı? 12 Eylül’de demokrasi nasıl yara aldı? Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç, A Haber'de anlattı. Erandaç, "12 Eylül, 27 Mayıs veya 12 Mart 1971 ara rejim muhtırasından sonra Türkiye’ye doğru yapılmış bir NATO darbesidir. Arkasında ABD ve İngiltere var. Türkiye başkanlık modeliyle en büyük devrimi yapmıştı. Çankaya vesayetçi odakların kontrolünden çıkmıştır. Aziz millet bizzat Cumhurbaşkanını seçerek tarihin en büyük devrimini yapmıştır. Şimdi o devrimin sonuçlarını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Erandaç: Bir NATO darbesidir! Arkasında...
Erandaç: Bir NATO darbesidir! Arkasında...
MSB acı haberi duyurdu
MSB acı haberi duyurdu
Zincirbozan’ın kilidini A Haber açtı
Zincirbozan’ın kilidini A Haber açtı
İBB’nin metro inşaatında göçük!
İBB'nin metro inşaatında göçük!
12 Eylül darbesinin gazete manşetleri
12 Eylül darbesinin gazete manşetleri
12 Eylül darbesinin 41. yıl dönümü
12 Eylül darbesinin 41. yıl dönümü
Zincirbozan’ın kilidini A Haber açtı
Zincirbozan'ın kilidini A Haber açtı
12 Eylül darbesine giden süreçte neler yaşandı?
12 Eylül darbesine giden süreçte neler yaşandı?
’İmamoğlu’nun özel kalemiyim’ dedi dehşet saçtı!
'İmamoğlu'nun özel kalemiyim' dedi dehşet saçtı!
Başkan Erdoğan, ’Daha Adil Bir Dünya Mümkün’ adlı kitabını gençler için imzaladı
Başkan Erdoğan, 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' adlı kitabını gençler için imzaladı
Emine Erdoğan sorusuna duygusal yanıt
Emine Erdoğan sorusuna duygusal yanıt
Başkan Erdogan Deniz Üstü Köpürür türküsüne eşlik etti
Başkan Erdogan "Deniz Üstü Köpürür" türküsüne eşlik etti
Daha Fazla Video Göster