Fahiş fiyatlara çözüm yolda! Gıda fiyatlarındaki artış nasıl önlenecek? Faruk Erdem A Haber’de anlattı

"YÜZDE 25'İ ÇÜRÜYOR"

Bir de tabi hep konuştuğumuz şey hallerde de sorunlar var. Bu fire meselesi çok önemli. Yüzde 25'lik fire çok büyük bir fire bu maliyete fiyata yansıyor. Tarladan bize gelene kadar yüzde 25'i çürüyor bozuluyor. Dolayısıyla bunun da bir soğuk zincirle kırılmasıyla belki o maliyet aşağı çekilecek. Daha düşük fiyatlarla gıda alabileceğiz. Yaz aylarında yaz meyvelerinin ve sebzelerinin yüksek fiyatta satılması orada bir fırsatçılığı gösteriyor aslında.