Fahiş fiyatlara çözüm yolda! Gıda fiyatlarındaki artış nasıl önlenecek? Faruk Erdem A Haber'de anlattı
Son dakika haberi... Fiyatlar marketlerde neden farklı? Ürünler tarladan sofraya gelene kadar neden fahiş fiyatlara çıkıyor? Bu artışa çözüm nasıl olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.
Üretici malını tüketiciye ulaştırabilmek için marketleri kullanıyor. Ancak ürün çiftçinin elinden çıktıktan sonra o kadar çok el değiştiriyor ki üzerine market farkı da eklenince sadece bir marul bile yüzde 233 farkla tüketicinin eline ulaşmış oluyor.
Peki gıda fiyatlarındaki artış nasıl önlenecek? Fiyatlar marketlerde neden farklı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.
ÇÖZÜM YOLDA
İşte o açıklamalardan satır başları;
Hem Sayın Cumhurbaşkanı gıda enflasyonu ile ilgili açıklama yaptı oradaki fırsatçılıkla mücadele edileceğini söyledi ki Ekonomi Reform Paketi'ni açıkladığında da o paketin içinde bu vardı. Yasal takvimi de bu ayın sonuna kadar bu yasaların çıkması şeklindeydi. Öyle gözüküyor ki kararlı hükümet bununla mücadele edecek.
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ÜRETİCİ DE TÜKETİCİ DE KAYBEDİYOR
Burada yapısal bazı sorunlar var tarladan çatala gelene kadar ki aracılarda bir sürü sorun var. O sorunları çözecek bir hal yasası gelecek. Hep konuşuyoruz üretici kaybediyor tüketici kaybediyor birileri kazanıyor. Elbette arada birileri olacak bunu taşıyacak birileri olacak ama oradaki fiyatlama alışkanlıklarını belki onun üstüne konulan komisyonları bir denetim altına alma gereği var.
"YÜZDE 25'İ ÇÜRÜYOR"
Bir de tabi hep konuştuğumuz şey hallerde de sorunlar var. Bu fire meselesi çok önemli. Yüzde 25'lik fire çok büyük bir fire bu maliyete fiyata yansıyor. Tarladan bize gelene kadar yüzde 25'i çürüyor bozuluyor. Dolayısıyla bunun da bir soğuk zincirle kırılmasıyla belki o maliyet aşağı çekilecek. Daha düşük fiyatlarla gıda alabileceğiz. Yaz aylarında yaz meyvelerinin ve sebzelerinin yüksek fiyatta satılması orada bir fırsatçılığı gösteriyor aslında.
AYNI ÜRÜNE FARKLI FİYAT
İki büyük market arasında aynı ürün için fiyat farkları var. Bu farkı oluşturan nedir? Demek ki doğru fiyatlanmıyor.
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