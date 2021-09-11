Yeni haftada hava nasıl olacak? İstanbul’da hava durumu nasıl seyredecek?

Yarın Doğu Karadeniz bölgesinde sağanak yağışlar göreceğiz. Ancak yurt genelinde yağış beklemiyoruz. Pazartesi gününden itibaren yine Kuzey Batı kesimlerden başlayacak olan yağışlı sistem ile birlikte salı, çarşamba ve perşembe günleri Batı ve Kuzey bölgelerimizde tamamında Doğu Anadolu ve Güney doğu Anadolu bölgesi hariç hemen hemen tüm Türkiye'de yağışlar olacak.