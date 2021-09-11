Yeni haftada hava nasıl olacak? İstanbul'da hava durumu nasıl seyredecek?
Sonbahar etkisini hissettirmeye başladı. Hava sıcaklıklarının ülkenin Kuzey, İç ve Batı kesimlerinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Çarşamba ve perşembe günü sağanak yurt genelinde etkili olacak cuma günü hava yurt genelinde açık veya az bulutlu. Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yağış etkili İstanbul'da yeni haftada hava 25 ila 27 derece arasında değişecek. Ankara'da hava sıcaklıkları çarşamba ve perşembe günü düşecek. Yeni haftanın notlarını A Haber canlı yayınına katılan Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik aktardı.
"İstanbul'da bugün yağış vardı onunda etkisi ile normalden fazla soğuk hissedilmiş olabilir. İstanbul'daki yağış geçti ve artık yağış beklemiyoruz. Bugün için Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in özellikle kıyı kesimlerindeki yağışlar aralıklarla devam edecek.
Yarın Doğu Karadeniz bölgesinde sağanak yağışlar göreceğiz. Ancak yurt genelinde yağış beklemiyoruz. Pazartesi gününden itibaren yine Kuzey Batı kesimlerden başlayacak olan yağışlı sistem ile birlikte salı, çarşamba ve perşembe günleri Batı ve Kuzey bölgelerimizde tamamında Doğu Anadolu ve Güney doğu Anadolu bölgesi hariç hemen hemen tüm Türkiye'de yağışlar olacak.
Bu yağışlar özellikle Doğu Karedeniz'in doğusunda İç Anadolu'nun batısında ve İç Ege'de zaman zaman kuvvetli yağışlar olabilir. Şu an için kuvvetli yağış uyarımız yok ama önümüzdeki günlerde özellikle bu bölgelerimiz için yapacağımız tahminleri takip etmekte fayda var.
Ülkemizde sıcaklıklarda bir sıcaklık düşüşü yaşanmayacak. Yağışlarla birlikte birkaç derece düşme olacak ama sonra normale dönecek. İstanbul'da sıcaklıklar 25-27 derece syredecek.
Ankara'da hava sıcaklıkları 25-28 derece civarında olacak. İzmir'de ise hava sıcaklıkları 29 derece civarlarında seyredecek. İstanbul'da bu sistemde kuvvetli bir rüzgar beklemiyoruz. Ancak yağışlarla birlikte rüzgarlar kuvvetli esebilir."
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