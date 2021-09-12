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Zincirbozan’ın kilidini A Haber açtı! 28 Şubat neden nasıl gerçekleşti?

A Haber
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Giriş: 12.09.2021 12:47
Demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yer alan ve acısı yıllarca hafızalardan silinmeyecek 12 Eylül darbesinin üzerinden 41 yıl geçti. Çanakkale'de bulunan siyasetçilerin ve devlet adamlarının zorla tutulduğu Zincirbozan askeri tesislerine A Haber girdi.  Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mithat Atabay, tarihi süreci canlı yayında anlattı.
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