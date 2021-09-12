Siyasilerin 121 günlük esaretinde neler yaşandı? Zincirbozan'ın kilidini A Haber açtı

12 Eylül darbesinin üzerinden 41 yıl geçti. Femokrasi için kara gününün birde silinmez izler bırıktığı mekanlar bulunuyor. Onlardan biride Çanakkale'de bulunan siyasetçilerin ve devlet adamlarının zorla tutulduğu Zincirbozan askeri tesisleri. A Haber 38 yıldır girilmeyen tesise girdi. A Haber Yurt - İstanbul Haberler Müdürü Kerim Ulak detaylar o noktadan akatardı. Tarihçi - Yazar Bünyamin Nami Tonka, o süreçte neler yaşandığını canlı yayında anlattı.

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