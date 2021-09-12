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Siyasilerin 121 günlük esaretinde neler yaşandı? Zincirbozan'ın kilidini A Haber açtı

A Haber
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Giriş: 12.09.2021 14:23
12 Eylül darbesinin üzerinden 41 yıl geçti. Femokrasi için kara gününün birde silinmez izler bırıktığı mekanlar bulunuyor. Onlardan biride Çanakkale'de bulunan siyasetçilerin ve devlet adamlarının zorla tutulduğu Zincirbozan askeri tesisleri. A Haber 38 yıldır girilmeyen tesise girdi. A Haber Yurt - İstanbul Haberler Müdürü Kerim Ulak detaylar o noktadan akatardı. Tarihçi - Yazar Bünyamin Nami Tonka, o süreçte neler yaşandığını canlı yayında anlattı.
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