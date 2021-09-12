12 Eylül’de demokrasi nasıl yara aldı? O dönemin tanıkları yaşadıklarını A Haber’de anlattı

Bugün 12 Eylül... 1980'deki askeri darbenin yıl dönümü. Demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yer alan ve acısı yıllarca hafızalardan silinmeyecek uygulamaları beraberinde getiren 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 41 yıl geçti. Eski TBMM Başkanı Köksal Toptan ve eski Bakan Esat Kıratlıoğlu o dönemde yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattı.

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