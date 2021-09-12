Demokrasi 12 Eylül’de asker postalıyla ezildi! Yavuz Donat o dönemi A Haber'de anlattı

Bugün 12 Eylül.. 1980'deki askeri darbesinin yıl dönümü. Demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yer alan ve acısı yıllarca hafızalardan silinmeyecek uygulamaları beraberinde getiren 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 41 yıl geçti. Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, o dönemde yaşananları A Haber canlı yayınında anlattı. Donat, "Bütün darbelerin arkasında yabancıların parmak izlerini görürsünüz" ifadelerini kullandı.

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