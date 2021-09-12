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12 Eylül darbesinin simgesi Zincirbozan'ın kilidini A Haber açtı

A Haber
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Giriş: 12.09.2021 10:54
Demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yer alan ve acısı yıllarca hafızalardan silinmeyecek 12 Eylül darbesinin üzerinden 41 yıl geçti. Çanakkale'de bulunan siyasetçilerin ve devlet adamlarının zorla tutulduğu 38 yıldır girilemeyen Zincirbozan'ın kilidini, A Haber açtı. A Haber Yurt - İstanbul Haberler Müdürü Kerim Ulak, detayları canlı yayında aktardı.
Zincirbozanın kilidini A Haber açtı ZİNCİRBOZAN'IN KİLİDİNİ A HABER AÇTI
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Zincirbozan’ın kilidini A Haber açtı
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