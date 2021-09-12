Darbeler ve vesayetlerden milli iradeye | Kanlı 12 Eylül darbesinin üzerinden 41 yıl geçti

12 Eylül 1980'deki askeri darbenin yıl dönümü. Demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yer alan ve acısı yıllarca hafızalardan silinmeyecek uygulamaları beraberinde getiren 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 41 yıl geçti. Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, o dönemde yaşadıklarını A Haber'de anlattı.

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