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ANALİZ - 12 Eylül darbesine giden süreçte neler yaşandı? Demokrasinin kara lekesi

12 Eylül askeri darbesinin üzerinden 41 yıl geçti. Ülkenin geleceğini karartan darbe sonrası, 650 bin kişi gözaltına alındı, 1 milyon 683 bin kişi fişlendi, 50 kişi idam edildi, 171 kişi de işkenceden öldü. 12 Eylül darbesinin şartları nasıl hazırlandı? Derin NATO ve CIA nasıl rol oynadı? CIA darbaarbeyi nasıl duyurdu? Detaylar o karanlık günleri anlatan A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in hazırladığı analiz haberimizde...

A Haber
Giriş Tarihi: 12.09.2021 09:39 Güncelleme Tarihi: 12.09.2021 09:39
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ANALİZ - 12 Eylül darbesine giden süreçte neler yaşandı? Demokrasinin kara lekesi

Türkiye demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yerini alan 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 42 yıl geçti. 12 Eylül darbesinin şartları nasıl hazırlandı? Derin NATO ve CIA nasıl rol oynadı? CIA darbaarbeyi nasıl duyurdu? Detaylar o karanlık günleri anlatan A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in hazırladığı analiz haberimizde...

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GALERİ DEVAM EDİYOR
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ANALİZ - 12 Eylül darbesine giden süreçte neler yaşandı? Demokrasinin kara lekesi

FOTOĞRAF: 12 Eylül 1980 sabahı sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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ANALİZ - 12 Eylül darbesine giden süreçte neler yaşandı? Demokrasinin kara lekesi

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin emir komuta zinciri içinde gerçekleştirilen son askeri darbesi 12 Eylül, idam, kötü muamele ve insan hakları ihlalleriyle zihinlerdeki yerini koruyor.

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ANALİZ - 12 Eylül darbesine giden süreçte neler yaşandı? Demokrasinin kara lekesi

TRT Radyosunda, 12 Eylül sabahı İstiklal Marşı'nın ardından çalınan Harbiye Marşı ve dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren imzalı Milli Güvenlik Konseyi "bir numaralı" bildirisinin okunmasıyla demokrasiye darbe resmen ilan edildi.

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ANALİZ - 12 Eylül darbesine giden süreçte neler yaşandı? Demokrasinin kara lekesi

12 Eylül karanlığına giden sürecin hazırlıkları Haziran 1980'den itibaren Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda yapılmaya başlandı. Kod adı "Bayrak Harekatı" olarak belirlenen darbe planının uygulanması için ordu komutanlarına 11 Temmuz saat 04.00'te harekete geçilmesi emri verildi.