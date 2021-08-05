Alacaklı ölürse borç kime ödenir?| Bes caiz mi?| Devlet hibesi caiz mi?

''BEBEKKEN BENİ HACCA GÖTÜRMÜŞLER, HACI SAYILIR MIYIM?

Dini konularda sorumlu olmanın 2 şartı var. Biri akıl, diğeri buluğ. Aklı başında olmayan veya ergenlik çağına girmeden yapılan ibadetler nafiledir. Çocuğa farz olmadığı için, çocuğun yaptığı hac farz hac yerine geçmez.