Elektronik sigara içmek günah mı?| Ameliyatlı iken namaz kılınır mı? | Finans kurumlarının kar payı caiz mi ?

-MİDE AMELİYATI OLDUM. SÜREKLİ GAZ PROBLEMİ YAŞIYORUM. İBADETLERİMİ YAPAMIYORUM NE YAPMALIYIM?

Hepsini yapsın. O gaz onun abdestine zarar vermez. Böyle kişilere sahibi özür diyoruz. Kimdir bu özür sahibi? Bir namaz vaktinin baştan sonuna kadar devam eden, sonra her namaz vakti bir defa tekrarlayan abdest bozucu hal insan vücudundan çıkarsa bu kişi sahibi özürdür. Bu kişi vakit için bir abdest alacak. O abdest ile vakit namazını kılabilir, başka namazlar kılabilir ve Kur'an okuyabilir.