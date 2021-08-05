Alacaklı ölürse borç kime ödenir?| Bes caiz mi?| Devlet hibesi caiz mi?

‘Alacaklı ölürse borç kime ödenir, devlet hibesi caiz mi, finans kurumu para almak caiz mi, nafile namaz cemaatle kılınır mı, bes caiz mi, namazı terk edenin hükmü nedir? ' gibi merak edilen soruları VAV TV'de Din İşleri Yüksek Kurulu eski başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar yanıtladı. Peki içinde alkol bulunan diş macunu ve kremin kullanılması caiz midir? Tüm bu soruların ve daha fazlasının cevabı haberimizde…

'Alacaklı ölürse borç kime ödenir, devlet hibesi caiz mi, finans kurumu para almak caiz mi, nafile namaz cemaatle kılınır mı, bes caiz mi, namazı terk edenin hükmü nedir? ' sorularının cevaplarını Din İşleri Yüksek Kurulu eski başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar, VAV TV'de Hasan Basri Karadeniz'in sunduğu İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında verdi.

''BEBEKKEN BENİ HACCA GÖTÜRMÜŞLER, HACI SAYILIR MIYIM?

Dini konularda sorumlu olmanın 2 şartı var. Biri akıl, diğeri buluğ. Aklı başında olmayan veya ergenlik çağına girmeden yapılan ibadetler nafiledir. Çocuğa farz olmadığı için, çocuğun yaptığı hac farz hac yerine geçmez.

DEVLETİN VERDİĞİ HİBELER BAZEN HAK EDİLMEDEN ALINIYOR. BUNLAR CAİZ MİDİR?

Hak edilmeden alınılan hiçbir şey caiz olmaz. Bu başkasına ait bir malı haksız yere almaktır caiz değildir.

ANNEME KARDEŞLERİM OLDUĞU HALDE ÇOĞUNLUKLA BEN BAKIYORUM ONUNLA KALIYORUM. ONUN PARASINI KULLANABİLİR MİYİM?

İnsanın annesine, babasına bakması görevidir. Ancak bu kişinin kendi imkanı yoksa o takdirde ihtiyacı kadarını annesinden alabilir.

BORÇ ALDIĞIM KİŞİ GERİ ÖDEMEYEDEN VEFAT ETTİ. BORCUMU ONUN OĞLUNA MI, YOKSA HAYIR OLARAK MI VERMELİYİM?

Alacaklar mirastır. Miras ölenin yakınlarına aittir. Ölen kişinin oğluna verilmesi gerekir.

HANEFİ BİR KİMSEYE GÖRE KIYINAN ŞAFİ BİRİNİN NİKAHI GEÇERLİ MİDİR?

Geçerlidir. İçtihat farklılıkları hükümlerin geçerliliklerine engel değildir.

FİNANS KURUMUNDAN PARA ALIP TİCARET YAPARSAK HELAL Mİ?

Finans kurumundan para alamazsın. Eğer finans kurumu (katılım bankaları) para veriyorsa o finans kurumu değil, ticari bankadır. Bunlar mal alırlar, mal satarlar. Katılım bankalarının çalışma tarzlarında kredi vermek yoktur.

CAMİDE KİMSE YOKSA YALNIZ KILDIĞIMIZ NAMAZDAN CEMAAT SEVABI ALIR MIYIZ?

Cemaat sevabı alamayız ancak niyet sevabı alırız.

ZEKATIMIZI DÜĞÜN TAKISI, HAYIRLI OLSUN NİYETİYLE VERSEK CAİZ OLUR MU?

Zekat niyetiyle taksak olur. Burada takı takılan kişinin yoksul olması gerekiyor.

NAFİLE NAMAZ CEMAATLE KILINIR MI?

Nafile namazların tek başına ve gizli kılınması efdaldir. Nafile namazların cemaatle kılınması yerinde bir hareket değildir. Bunun birkaç istinası var, teravih, teşbih, ay ve güneş tutulması namazı.

EMEKLİLİK ŞİRKETİ FAİZLİ VE FAİZSİZ FONLARDA İŞLEM YAPIYOR, BES YAPTIRMAK CAİZ Mİ?

Caizdir.

İÇİNDE ALKOL BULUNAN DİŞ MACUNU VE KREMİN KULLANILMASI CAİZ MİDİR?

Caizdir. O alkol olmaktan çıkmıştır.

EVİM YIKILDIĞI İÇİN DEVLETİN VERDİĞİ KİRA YARDIMINI ALMAM CAİZ Mİ?

Caizdir. Ancak ihtiyacı yoksa almasa daha iyi olur.

SARHOŞKEN BOŞANMAK GEÇERLİ MİDİR?

Boşanmalarda, akitlerde, tasarruflarda bilinçli olmak gerekir. İnsanın bilinçli bir şekilde yapması gerekir. Hanefilerde alkolü bilinçli bir şekilde içtiği için boşanması geçerlidir. Diğer mezheplerde sarhoşun boşaması geçerli değildir.

NAMAZI TERK ETMENİN HÜKMÜ NEDİR?

Büyük günahtır. İçki içmenin günahı ne kadarsa bu ondan daha fazla günahtır. Mazeretsiz olarak namazı geçirmek çok günahtır.''