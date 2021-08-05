İBB’den tartışmalı karar! Taksi ve dolmuşta dezenfeksiyonu kaldırdı

-Pandemi süreci hala devam ediyor biz bu karara hastalık hala devam ederken saçma bulduk yeniden geri gelmesini istiyoruz çünkü biz halkla iç içeyiz.

-Burada 10 kişiye yakın kaptık hep neden yolcudan neden dezenfekte olmadığından. Neden dezenfekte bırakıldı?