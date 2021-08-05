İBB'den tartışmalı karar! Taksi ve dolmuşta dezenfeksiyonu kaldırdı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi taksi ve dolmuşlarla ilgili bir karar aldı. Ulaşım Daire Başkanlığı, taksi ve dolmuşlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında başlatılan dezenfekte işlemine son verdi. Şoförler ise karara tepkili.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi taksi ve dolmuşlara yapılan dezenfekte işlemini kaldırdı.
Dezenfekte işlemi bir yılı aşkın süredir İBB iştiraki Boğaziçi Yönetim AŞ tarafından gerçekleştiriliyordu. Bu işelemin kaldırılması minibüs ve taksicilerin tepkisini çekti.
İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada "Taksi, minibüs ve taksi dolmuşlara yönelik toplam 300.000'den fazla kez uygulanan ücretsiz dezenfeksiyon işlemleri normalleşme süreci kapsamında 2 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. Araçlarını düzenli şekilde dezenfekte ettiren taşımacı ve şoförlerimize teşekkür ederiz." denildi.
Vaka sayılarının arttığ dönemde İBB tarafından alınan bu karara tepki gösterenler de vardı.
-Pandemi süreci hala devam ediyor biz bu karara hastalık hala devam ederken saçma bulduk yeniden geri gelmesini istiyoruz çünkü biz halkla iç içeyiz.
-Burada 10 kişiye yakın kaptık hep neden yolcudan neden dezenfekte olmadığından. Neden dezenfekte bırakıldı?
-Bence kötü bir karar dezenfekte edilmesi araçlarımızın hem insan sağlığı açısından iyi hem bizim sağlığımız açısından iyi.
-Pandemi sürecindeyiz ama belediye bu konuda hata ediyor.
-Dezenfekte yapılsa bile sonuçta denetlem hiç yok ki neye göre ölçüyorlar neye göre yapılıyor?
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