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Milas’ta termik santral yangınında A Haber ekipleri alev kapanın arasında kaldı

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 05.08.2021 Güncelleme Tarihi: 05.08.2021
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Milas’ta termik santral yangınında A Haber ekipleri alev kapanın arasında kaldı

6 ilde devam eden orman yangınlarına karşı zorlu mücadele kesintisiz sürüyor. Ekipler alevlerin yerleşim yerlerine ilerlemesini engellemek ve kontrol altına almak için canla başla mücadele veriyor. Milas’ta bulunan termik santrale ise yangınlar dün gece sıçradı ve büyük bir mücadele verildi. O anları görüntülemeye ve ekranlara taşımaya çalışan A Haber ekipleri alev kapanın arasında kaldı. İşte alevlere karşı gece verilen zorlu mücadele.

Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele hız kesmeden devam ederken Milas'ta dün gece termik santralin olduğu bölgede alevlerin sıçramasıyla büyük korku yaşandı. Bölgede mahalleler tahliye edilirken alevlere karşı büyük bir mücadele verildi. Dün gece o anları tüm Türkiye'ye aktaran ve mahsur kalma riski yaşayan A Haber ekibini son anda Kızılay aracı kurtardı. O anlar anbean kameralara yansıdı.

ALEVLER TERMİK SANTRALE SIÇRADI

Milas'ta dün akşam saatlerinde çok şiddetli rüzgar çıktı. Kontrol altına alınan yangın bir daha büyüyerek termik santrale doğru büyüdü.

TSK'nın amfibik gemisi bölgedekileri hızla tahliye ederken, karadan da motorlar ve otomobillerle tahliyeler yapıldı. Bölgede korkulan oldu, alevler termik santral tesisine sıçradı.

A HABER BÜYÜK TEHLİKE ATLATTI

A Haber ekibi, bölgedeki panik anları ve termik santral yangınını son ana kadar büyük özveri ile görüntüledi. Bölgede sık sık tehlike atlatan ekip, kül yağmuruna maruz kaldı.

"BÜYÜK BİR FELAKET OLACAK"

A Haber Muhabiri Hakan Süer'in o anları anlatırken, "Allah'ım inşallah rüzgar yön değiştirir, yoksa burada büyük bir felaket olacak" sözleri ve kameramanı uyarması dikkat çekti.

ALEVLERİN ARASINDA KALDILAR

Haber nöbetini sürdüren A Haber ekibi alevlerin yola kadar inmesiyle mahsur kalma riski yaşadı. Araçlarına ulaşması mümkün olmayan ekibi son anda fark eden Kızılay aracı kurtardı.

YAYIN ARAÇTA DA SÜRDÜ

Kızılay aracı ile alevlerden kaçan A Haber ekibi kayıtta kalmaya devam etti. Yolda mahsur kalan ve kaçmaya çalışanlar da araca alınarak bölgeden hızla uzaklaşıldı.

ALEVLER ETKİSİNİ YİTİRDİ

Öte yandan Milas ilçesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, Kemerköy Termik Santrali'ne sıçrayan alevler sabaha doğru etkisini yitirdi.

Milas'ta yangın 6'ncı gününde etkisini sürdürürken, dün gece Kemerköy Termik Santrali'ne sıçradı. Termik santral çevresinde önlem amaçlı açılan hendeklerden de sıçrayan alevler yaklaşık 10 saat termik santralde etkili oldu.

Santraldeki yanıcı ve patlayıcı maddelerin ve çalışanların güvenlik amaçlı tahliye edilmesi ve çevresini boşaltılmasının ardından yangına karşı yoğun bir mücadele başladı. Müdahalelerin başarılı olmasının ardından yangın, sabah saatlerinde etkisini kaybetti. Yangının sönmesinde, sabahın ilk ışıkları ile hem karadan hem de havadan müdahalenin güçlenmesinin de etkili olduğu belirtildi. Ekiplerin, bölgedeki çalışmaları sürüyor.

A Haber ekipleri alev kapanın arasında kaldı A HABER EKİPLERİ ALEV KAPANIN ARASINDA KALDI

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