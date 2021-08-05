Milas’ta termik santral yangınında A Haber ekipleri alev kapanın arasında kaldı

Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele hız kesmeden devam ederken Milas'ta dün gece termik santralin olduğu bölgede alevlerin sıçramasıyla büyük korku yaşandı. Bölgede mahalleler tahliye edilirken alevlere karşı büyük bir mücadele verildi. Dün gece o anları tüm Türkiye'ye aktaran ve mahsur kalma riski yaşayan A Haber ekibini son anda Kızılay aracı kurtardı. O anlar anbean kameralara yansıdı.

ALEVLER TERMİK SANTRALE SIÇRADI

Milas'ta dün akşam saatlerinde çok şiddetli rüzgar çıktı. Kontrol altına alınan yangın bir daha büyüyerek termik santrale doğru büyüdü.