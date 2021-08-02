Enerji içeceği içmek caiz mi?|Kefir haram mı? |Hutbede amin demek caiz mi?

''ENERJİ İÇECEKLERİNİ KULLANMAK CAİZ Mİ?

Caiz olup olmayışında iki kriter var. Biri sarhoş edip etmemesi, ikincisi ise vücuda zararı var mı yok mu?

Bu içeceklerin sarhoş edici özelliği yok ancak bu içecekler insan vücuduna doping yaparak zarar veriyor. İnsan gücüne zarar veren her şey günahtır.