15 Temmuz şehidi Tolga Ecabalın’ın babası Tarkan Ecabalın A Haber'e konuştu: Yine aynı şey yaşansa vallahi billahi...

15 Temmuz gibi bir hain girişim daha olursa ne yaparsınız? sorusuna Tarkan Ecabalın, "Yine aynı şey yaşansa bir elime oğlumu bir elime kızımı… Vallahi billahi yeniden sokaklara çıkarız. Hiç tereddüt etmem. Çünkü biz bayrağımızı vatanımızı seviyoruz. Biz vatansız bayraksız duramayız. " sözleriyle çok net bir yanıt verdi.





TOLGA ECEBALIN KİMDİR?

Hain darbe girişimi gecesi Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla dışarı çıkan ve Saraçhane'ye giden Tolga Ecebalın, hainlerin silahıyla yüzünden vurularak şehit oldu.

15 Temmuz akşamı babası Tarkan Ecebalın ile birlikte Saraçhane'de bulunan İ.B.B. binasının önüne giden Tolga Ecebalın, şehit olmadan önce babasına, "Bu iş başka bir şey baba, eğer büyükler çık dediyse Allah bize şehit olmayı nasip eder" dedi. Darbeci hainler tarafından açılan ateş sonucu yüzünden yaralanan Tarkan Ecebalın yere düştü. O sırada ateş altında kalan başka bir gence yardıma gitmiş olan baba Tarkan Ecebalın yardım ettiği genci kurtardı ancak oğlunu kurtaramadı.

Tolga Ecebalın, yüzüne isabet eden kurşunla şehit oldu.

Önceki evliliğinden 2 çocuğu olan Tolga Ecebalın, nişanlıydı ve 29 Eylül'de düğünü olacaktı. 27 yaşındaki şehit, Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.

15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girişimi sırasında şehit olan Tolga Ecebalın'ın babası Tarkan Ecebalın, oğlunu Medine'de Peygamber efendimizin kabrinin yanı başında gördüğünü söyledi.

Tarkan Ecebalın, Tolga'nın silüetinin yansıdığı fotoğrafı, katıldığı canlı yayında gösterdi.

EVİ MÜZE OLDU

Tolga Ecebalın'ın babası Tarkan Ecebalın şehit oğlunun hatıralarını her zaman yaşatmak ve her an onun anılarıyla yaşamak için oğlunun Balat'ta yaşadığı evi müze haline getirdi.

Baba Ecabalın tarafından müze haline getirilen evde, 15 Temmuz şehidinin kullandığı her eşyası sergileniyor.

Şehidin damatlık kıyafetlerinden sünnetlik kıyafetlerine kadar bütün eşyaları ziyarete açıldı. 'Oğlum bu evde yaşıyor' diyen şehit babası, müzeyi tüm vatandaşların ziyaret edebileceğini söyledi.