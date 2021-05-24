Oynanan kirli oyunun perde arkasını A Haber'de anlattı: Sedat Peker'in sahneye çıkması tesadüf değil!

SAHNEYE ÇIKMASI TESADÜF MÜ?

Tesadüf mü zannediyorsun Sedat Peker denilen kişinin bir anda sahneye çıkması ve bu söylemlerde bulunması? Ve tamamen laboratuvar çekim olan o çekimleri belli periyottan ülke gündemine getirmesi ve ondan da öte bir takım odakların bunlardan nemalanmak vasıtasyıla sürekli bu konuyu gündemde tutması sürekli bu konuyu köpürtmesi ve buradan bir çıkar elde etmek istemesi asla değil. Bunların hepsi CIA, MOSSAD odaklı merkezler tarafından evvelden planlanmış ve günü saati geldikçe sahneye sürülmüş tiyatrolar.