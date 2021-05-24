Oynanan kirli oyunun perde arkasını A Haber'de anlattı: Sedat Peker'in sahneye çıkması tesadüf değil!

Türkiye’ye yeni bir tuzak mı kurulmak isteniyor? Yeni bir oyun mu planlanıyor? Hükümete art arda yapılan saldırıların perde arkasında neler var? Yeni sokak eylemleri mi planlanıyor? Yeni kaos planı ne? Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başbuğ, "Türkiye’de şu an tek hedef var Sayın Erdoğan ve tek bir amaç var 2023 seçimleri." dedi.

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