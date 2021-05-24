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Türkiye'ye tuzak mı kurulmak isteniyor? Kaos planlarının hedefinde ne var?​ A Haber'de çarpıcı değerlendirmeler

A Haber
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Giriş: 24.05.2021 14:42
Güncelleme:24.05.2021 14:52
Türkiye'de son günlerde muhalefet adı altında başlatılan provokasyonlar Türkiye'yi hedef alan siyasi dizayn hamlelerini yeniden gündeme taşıdı. Başta ABD olmak üzere batının Türk siyasetine müdahale çabaları bir kez daha akıllara aynı soruyu getiriyor. Kim nasıl ve neden devreye girdi? Siyasi uzmanlara göre Joe Biden'ın başkan adaylığı sırasında yaptığı Türkiye'ye yönelik açıklamalar bu noktada önem taşıyor. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı ve MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Özşavlı "Bir üst askıl bunlara bir şey fısıldamış durumda. Ortada parçalanmış muhalefet, Millet İttifakı’nın darmadağın olmuş hali var!" dedi. Yılmaz ise "HDP, Millet İttifakı'nın iki numaralı ortağıdır" ifadelerini kullandı.
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