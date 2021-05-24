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Yeni bir kumpas mı planlanıyor? Her şey Joe Biden'ın sözleriyle mi başladı? A Haber'de çarpıcı değerlendirmeler

A Haber
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Giriş: 24.05.2021 11:20
Güncelleme:24.05.2021 11:38
Yeni bir kumpas mı planlanıyor? Hükümete art arda yapılan saldırıların perde arkasında neler var? AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ve Türkgün Gazetesi Ankara Temsilcisi Kadir Yıldız, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger: Bir tuzak kurulmaya çalışıldığı kesin. Bu tuzak 15 Temmuz tarihinden gündeme getirilmeye başlandı. 15 Temmuz başarısız deniyor ama aslında bazıları tarafından başarılı diye yansıtılan bir başarısız darbe girişimi oldu ancak hiçbir zaman iştahlarını kesmediler. Yükselen Türkiye onların planlarını engellemiştir! İçte dışta her türlü provokatif eylemlere girişecekleri belliydi. Bir yerden düğmeye basıldı.

HER ŞEY BIDEN'IN SÖZLERİYLE Mİ BAŞLADI

Türkgün Gazetesi Ankara Temsilcisi Kadir Yıldız: Aslında Biden'ın seçim propagandası yaptığı açıklamış olduğu muhalefeti destekleyerek iktidarı devireceğiz sözleri yeni ortaya çıkmış bir şey değil. 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye'yi boğmak isteyen güçlere karşı Türkiye o süreçten güçlenerek çıktı.

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