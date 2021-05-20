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Millet İttifakı'nın HDP'ye bakanlık teklifinin arkasında ne var? PKK’yı devletleştirme çabası mı? A Haber'de değerlendirdiler

Son dakika haberi... CHP'li ve 'in HDP'ye bakanlık açıklamalarının ardından süren tartışma siyaset gündemindeki yerini koruyor. Peki HDP’ye hangi bakanlığı verecekler? Muhalefet neden sessiz? Milletvekili ve Milletvekili , canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 20.05.2021 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021
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Millet İttifakı'nın HDP'ye bakanlık teklifinin arkasında ne var? PKK’yı devletleştirme çabası mı? A Haber'de değerlendirdiler

CHP'li ve 'in HDP'ye bakanlık açıklamalarının ardından süren tartışma siyaset gündemindeki yerini koruyor. Peki HDP'ye hangi bakanlığı verecekler? Muhalefet neden sessiz? Milletvekili ve Milletvekili , canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

HDP-CHP-İP AYNI NOKTADAN YÖNETİLİYOR

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan: Biden'ın bu konuda yaptığı açıklaması da var biz muhalefeti destekleyerek iktidarın gitmesini sağlayacağız diye. Konu aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın gitmesi bütün planlar bunun üzerinde. Hem HDP hem CHP hem de İYİ Parti aynı noktadan yönetiliyorlar. Çünkü bütün projeler aynı. Bu 3 parti de aynı noktadan yönetiliyor. Bu hükümet yıkılsın Türkiye yansın düşüncesindeler. HDP PKK eşittir bir aradalar. PKK'nın ülke yönetimine ortak edilmesi Türkiye'nin terör devletine evrilmesidir.

"BİRÇOK KEZ ABA ALTINDAN SOPA GÖSTERDİ"

AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat: HDP birçok kez Meclis'te hem CHP'ye hem de 'ye aba altından soba gösterdi. HDP tabanı da gizli bir ilişki yaşayan bir partner gibi olmak istemiyor. İktidar olmak istiyor. HDP'yi yönetenlerin bu iktidarın bir parçası haline getirmek. HDP açık ve net ki PKK'nın siyasi ayağıdır. Bu kesinlikle kabul edilemez.

PKK’yı devletleştirme çabası mı? PKK'YI DEVLETLEŞTİRME ÇABASI MI?

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