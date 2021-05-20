Millet İttifakı'nın HDP'ye bakanlık teklifinin arkasında ne var? PKK’yı devletleştirme çabası mı? A Haber'de değerlendirdiler

HDP-CHP-İP AYNI NOKTADAN YÖNETİLİYOR

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan: Biden'ın bu konuda yaptığı açıklaması da var biz muhalefeti destekleyerek iktidarın gitmesini sağlayacağız diye. Konu aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın gitmesi bütün planlar bunun üzerinde. Hem HDP hem CHP hem de İYİ Parti aynı noktadan yönetiliyorlar. Çünkü bütün projeler aynı. Bu 3 parti de aynı noktadan yönetiliyor. Bu hükümet yıkılsın Türkiye yansın düşüncesindeler. HDP PKK eşittir bir aradalar. PKK'nın ülke yönetimine ortak edilmesi Türkiye'nin terör devletine evrilmesidir.