Son dakika: FETÖ'nün kamikazeleri yine sahnede! Eş zamanlı provokasyonların hedefi ne? Perde arkasını A Haber'de anlattı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katıldığı toplantıda, FETÖ tezgahı bir provokasyona imza atıldı. Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan skandal bir soru sordu ve o sırada kaydettiği görüntüleri de sosyal medya hesabından yayınladı. Anadolu Ajansı o muhabirin işine son verdi ve Cumhuriyet Savcılığına ihbarda bulundu. Yapılan incelemede Turan'ın ağabeyi ve ablasının FETÖ bağlantısına rastlanırken, yaşanan provokasyon ile 2016'daki FETÖ'nün Karlov sukastı arasında çarpıcı benzerlikler ortaya çıktı. FETÖ tezgahına art arda tepkiler geldi.
Peki eş zamanlı provokasyonların hedefi ne? FETÖ taktiklerinin hedefinde ne var? Kripto muhabirin sorularını kimler hazırladı? Yeni kaos planı ne? AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
TERÖR DİLİYLE ÖZDEŞLEŞEN BİR DİL
AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu: İYİ Parti Genel Başkanının dili uzun süredir terör diliyle özdeşleşen bir dil haline geldi. Bu dilin devamı olarak değerlendiriyorum ben bu yaşanan olayları. Biliyorsunuz ki İP-CHP-HDP birleşmesi dillerine de yansımaya başladı ve en son Sayın Cumhurbaşkanımızı edepsizce, ahlaksızca, vicdansızca Netanyahu'ya benzetmesi çok büyük bir hadsizlik ve ahlaksızlık olarak değerlendiriyorum. Ve bunun devamında Rize'ye gidip Cumhurbaşkanımızın memleketine gidip orada bir provokasyona ön ayak olmak çok çirkin bir girişimdir. Provokasyona öncülük etmiştir. Olay daha büyümeden yatıştırılmıştır fakat çok üzücü bir şey kabul edilebilir bir tarafı yok.
CHP ve HDP'nin uzun süredir kullandığı terör diline şu anda Meral Akşener de ön ayak oldu. Kullandığı dilin terör dili olduğu ortadadır. Son dönemde görüyoruz ki bu dili İYİ Parti kullanmaya başladı. Türk siyaseti açısından üzüntü verici bir olay olarak değerlendiriyorum.
PLANLI PROGRAMLI BİR İŞ
Aynı şekilde bunun devamı olarak gazetecinin sorduğu soruyu. Türkiye'yi son günlerde germeye çalışan ortamı biraz daha farklı bir duruma doğru götürmeye çalışan bir olaylar silsilesi var. Bu olayları da arka arkaya koyduğunuz zaman o gazetecinin sorduğu sorunun tam bir provokasyon olduğu ve ne gazetecilik etiğiyle ne de diliyle alakası var. Bu sorunun karşılığında ne olacağını çok iyi biliyor daha sonraki açıklamaları da sorduğum sorularla ilgili hiçbir pişmanlığım yok açıklaması da bu işin planlı programlı ve birileri tarafından söyletildiğinin göstergesidir.
PROVOKASYONLAR SİLSİLESİ
Daha öncesinden bu sorular hazırlanılmış ve buna tembihlenmiş. Bir plan var orada kendi telefonuyla çekim yapıyor. Bu tamamen Türkiye'nin içine dönük biraz önce söylediğim provokasyonların devamına dönük bir çalışma. Ve bunun birbirleriyle mutlaka bir bağlantısı vardır. Bunun etraflıca araştırılması gerektiğini düşünüyorum.
Son 1 yıldır İYİ Parti'nin dili terör diliyle HDP ile aynı noktaya geldi. Ve Cumhurbaşkanımıza, milli iradeye, devlete karşı hiç akla hayale gelmeyen sözler söylenmeye başlandı. Devamında da provokasyonlar yaratılmaya çalışılması. CHP'nin son dönemde yapmış olduğu açıklamalara bakıldığında onlar da bu dili kullanıyorlar. Türkiye'nin içerisine dönük dışarıdan organizeli bir hareketlenme çalışmaları var gördüğümüz o. Bu çalışmayı bertaraf edecek olan da aklı selimdir. Hepimiz aklı selim davranıyoruz.
SOKAKLARI KARIŞTIRMAK İSTİYORLAR
Şu anki gerçekleştirmeye çalıştıkları sokakları biraz daha gergin hala getirip sokak üzerinden farklı organizasyonlara gitmek. CHP İstanbul İl Başkanı, genel başkan yardımcıları artık demokrasiyle olmuyor artık farklı yollar denenmesi gerektiğini sokak hareketleri gerçekleştirilmesi gerektiğini defalarca dile getirdiler. Şimdi İYİ Parti'nin aynı dili kullanması hedeflerinin sokakları karıştırıp sokaklar üzerinden iktidar değiştirme olduğunu hepimiz görüyoruz.
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