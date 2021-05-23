Son dakika: FETÖ'nün kamikazeleri yine sahnede! Eş zamanlı provokasyonların hedefi ne? Perde arkasını A Haber'de anlattı

PLANLI PROGRAMLI BİR İŞ

Aynı şekilde bunun devamı olarak gazetecinin sorduğu soruyu. Türkiye'yi son günlerde germeye çalışan ortamı biraz daha farklı bir duruma doğru götürmeye çalışan bir olaylar silsilesi var. Bu olayları da arka arkaya koyduğunuz zaman o gazetecinin sorduğu sorunun tam bir provokasyon olduğu ve ne gazetecilik etiğiyle ne de diliyle alakası var. Bu sorunun karşılığında ne olacağını çok iyi biliyor daha sonraki açıklamaları da sorduğum sorularla ilgili hiçbir pişmanlığım yok açıklaması da bu işin planlı programlı ve birileri tarafından söyletildiğinin göstergesidir.