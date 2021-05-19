Son dakika: Gizli ittifaktan bakanlığa giden yol! Perde arkasını A Haber'de anlattılar: Türkiye'yi durduramayacaklar!

UZUN SÜREDİR ALGI SİYASETİ YAPIYORLAR

SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş: Muhalefet, Cumhur İttifakı karşıtlığı üzerinden uzun süredir algı siyaseti yapıyor. Millet İttifakı 2023'e yönelik olarak bir plan kurmaya çalışıyor. Bununla ilgili 2017'lerden itibaren bir yol haritaları var. Bununla ilgili bir çerçeve geliştiriyorlar. Daha çok kendi içlerinde bu oyunu kim kuracak, bu oyunun kurulmasına hangi aktörler etkileyecek, partilerin ağırlığı ne olacak gibi meseleleri de kendi içlerinde tartışıyorlar.