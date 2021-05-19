19 Mayıs 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Son dakika: Gizli ittifaktan bakanlığa giden yol! Perde arkasını A Haber'de anlattılar: Türkiye'yi durduramayacaklar!

Son dakika: Gizli ittifaktan bakanlığa giden yol! Perde arkasını A Haber'de anlattılar: Türkiye'yi durduramayacaklar!

Son dakika haberi... ’ndan ardı ardına açıklamalar geliyor. ve son dönemde gerçekleşen ’ın yaptığı itiraf konusundaki sessizliği ve siyaset gündeminde bomba etkisi yaratan “HDP’ye bakanlık verilebilir” açıklamaları konusundaki sessizliği dikkatlerden kaçmıyor. Peki Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu neden sessiz? Neden bu konulara değinmiyorlar? Siyasi dengeler nasıl değişecek? Yazarı ve Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. , olayların perde arkasını canlı yayınında anlattı.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 19.05.2021 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021
ABONE OL
Son dakika: Gizli ittifaktan bakanlığa giden yol! Perde arkasını A Haber'de anlattılar: Türkiye'yi durduramayacaklar!

'ndan HDP'ye bakanlık sözü siyaset gündeminde yerini koruyor. ve son dönemde gerçekleşen 'ın yaptığı itiraf konusundaki sessizliği ve siyaset gündeminde bomba etkisi yaratan "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklamaları konusundaki sessizliği dikkatlerden kaçmıyor. Peki Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu neden sessiz? Neden bu konulara değinmiyorlar? Siyasi dengeler nasıl değişecek? Yazarı ve Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. , olayların perde arkasını canlı yayınında anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

HDP'NİN İÇİNE CHP, CHP'NİN İÇİNE HDP GİRMİŞTİR!

Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç: Gerçekleri balçıkla sıvayamazsınız. Bunları çok yakından takip ettiğimiz için CHP ile HDP'nin yakınlıkları beraberlikleri sadece bugün değil mahalli seçimden önce başladı. İki noktada yürüyorlar. CHP ile HDP iç içe girmiş durumda. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve 10 Aralıkçı olarak bildiğimiz , ekibiyle beraber HDP'nin içine CHP, CHP'nin içine HDP girmiş. Yani bugün CHP ikinci bir HDP olmuş.

HDP PAZARLIK PAYINI YÜKSELTTİ

Bunu birçok yerde söylüyoruz. Yer yer inkar ediyorlar ama güneşi balçıkla sıvayamıyorlar. Bundan daha önce de biliyorsunuz gizli bir anayasa çalışması yaptılar birlikteler. HDP pazarlık payını yükseltti yetki ve katılım istedi. Dedi ki sizinle beraber seçimlerinde ihtiyacımız yok ama seçiminde bize muhtaçsınız. HDP onlar için bir can simidi. CHP bunu gizlice götürmeye çalışıyor fakat götüremiyor. Ortaya çıkacaktı ve şu anda da malum olan ilan edildi.

GERÇEĞİ SAKLAYAMADILAR!

Biliyorsunuz 'in ve 'in açıklaması… Evet CHP HDP'ye bakanlık verecek. Birlikte olmak için seçimi kazanmak için Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ı yıkmak için ihtiyacı var, muhtaçlar. Bu nedenle artık bu önümüzdeki günlerin hem konusu olacak hem de yeni dönemin önemli bir olayı olacak. Başkan yardımcılığı alabilirler, iki-üç bakanlık alabilirler. Bu gerçekleri saklayamadılar.

TÜRKİYE'Yİ DURDURAMAYACAKLAR!

Ankara'da arka kapılarda oynanan oyunlar kirli sisli bulvarlarda oynanan oyunlar suflelerle devam ediyor. Merkezi Washington, Paris, Berlin'den gelen olaylarla Türk iç siyasetinde Millet İttifakı'nı organize ediyorlar. Unutmayacağız aziz milletimiz Biden itiraf etti. Muhalefetle iş birliği yapacağız onlarla beraber Erdoğan'ı devireceğiz. Deviremeyecekler. Türkiye'yi durduramayacaklar. 2023 uzak değil.

UZUN SÜREDİR ALGI SİYASETİ YAPIYORLAR

SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş: Muhalefet, Cumhur İttifakı karşıtlığı üzerinden uzun süredir algı siyaseti yapıyor. Millet İttifakı 2023'e yönelik olarak bir plan kurmaya çalışıyor. Bununla ilgili 2017'lerden itibaren bir yol haritaları var. Bununla ilgili bir çerçeve geliştiriyorlar. Daha çok kendi içlerinde bu oyunu kim kuracak, bu oyunun kurulmasına hangi aktörler etkileyecek, partilerin ağırlığı ne olacak gibi meseleleri de kendi içlerinde tartışıyorlar.

Perde arkasını A Haber'de anlattılar PERDE ARKASINI A HABER'DE ANLATTILAR
Bakanlık vaadine HDP'den yanıt! BAKANLIK VAADİNE HDP'DEN YANIT!

Şehit ailelerinden sert tepki ŞEHİT AİLELERİNDEN SERT TEPKİ
HDP ile kirli bakanlık pazarlığı HDP İLE KİRLİ BAKANLIK PAZARLIĞI
Ümit Özdağ'dan Millet İttifakı'na sert sözler ÜMİT ÖZDAĞ'DAN MİLLET İTTİFAKI'NA SERT SÖZLER
CHP'nin HDP ile bakanlık pazarlığı! CHP'NİN HDP İLE BAKANLIK PAZARLIĞI!
Skandal HDP açıklaması! En çok hangi bakanlık yakışır? SKANDAL HDP AÇIKLAMASI! EN ÇOK HANGİ BAKANLIK YAKIŞIR?
HDP ile kirli pazarlık! HDP İLE KİRLİ PAZARLIK!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA