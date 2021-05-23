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Son dakika: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 6 ay sonrasını neden işaret etti? Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Canlı yayında sert sözler: HDP'ye gebelikleri var

Son dakika haberi... lideri , "" ön adlı ""un canlı yayın programına katılıp ''6 ay içerisinde çok farklı bir Türkiye göreceksiniz. İstediğiniz gibi tweet atabileceksiniz, konsollarınızı çok rahat alacaksınız, internet erişimi sorununuz kalkacak.” ifadelerini kullandı. Peki 6 ay sonra ne olacak? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu neden 6 ay sonrayı işaret etti? Türkiye’ye yine tuzak mı kurulmak isteniyor? FETÖ ve PKK üzerinden yapılan saldırılar ne anlama geliyor? ’nın adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu mu?  Milletvekili ve Gazeteci-Yazar , canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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Giriş Tarihi: 23.05.2021 Güncelleme Tarihi: 23.05.2021
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Son dakika: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 6 ay sonrasını neden işaret etti? Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Canlı yayında sert sözler: HDP'ye gebelikleri var

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışmaları sürerken lideri , "Jahrein" ön adlı "Ahmet Sonuç"un canlı yayın programına katılıp ''6 ay içerisinde çok farklı bir Türkiye göreceksiniz. İstediğiniz gibi tweet atabileceksiniz, konsollarınızı çok rahat alacaksınız, internet erişimi sorununuz kalkacak." ifadelerini kullandı. Peki 6 ay sonra ne olacak? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu neden 6 ay sonrayı işaret etti? Türkiye'ye yine tuzak mı kurulmak isteniyor? FETÖ ve PKK üzerinden yapılan saldırılar ne anlama geliyor? Millet İttifakı'nın adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu mu? Milletvekili ve Gazeteci-Yazar , canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ÇOK BİLİNMEYENLİ DENKLEM HALİNE GELDİ

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz: Sayın Kılıçdaroğlu henüz kendisi karar verememişken aday olup olamayacağına milletin nasıl güvenip oy vereceğini bunu düşünmesi lazım. Şu an Millet İttifakı çok bilinmeyenli bir denklem haline geldi. Yani HDP'ye bakanlık iddialarını Kılıçdaroğlu'nun kendisi yalanlamıyor. Eski milletvekilleri HDP'ye bakanlık verileceğini söylüyor yine neden olmasın diyor. Başkanvekili olabiliyorsa bakan niye verilemesin diyor. Ve bunları da Sayın Kılıçdaroğlu hiçbirisini yalanlamıyor.

MUHALEFET HDP'Yİ KIZDIRACAK HİÇBİR AÇIKLAMA YAPMIYOR!

Şu an geldiğimiz noktada baktığımızda terörle mücadelede çok önemli bir yol katedildi. Terör örgütü PKK bazında baktığımızda bitirilme aşamasına gelindi. Önemli operasyonlar yapılıyor geçtiğimiz günlerde çok önemli bir terör elebaşı etkisiz hale getirildi Sofi Nurettin. Burada yine bu olayda da muhalefetin tutumuna baktığımızda HDP'yi kızdıracak hiçbir açıklama yok.

MİLLETE AÇIKLAMALARI GEREKİYOR

Bunlar HDP'ye bakanlık verdiklerinde nasıl terörle mücadele edileceğini önce millete bir açıklamaları gerekiyor. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir partide şu an Atatürk'ü savunan kişi sayısı azınlıkta kalmış durumda. Atatürk'ü hedef alanlar hiçbir şekilde eleştirilmiyor. Parti içinde disipline verilmiyor. Bunlara karşı tavır alınmıyor. Atatürk'ün aleyhine konuşanlar daha makbul konumda İstanbul İl Başkanları da dahil.

HDP'SİZ İKTİDAR OLABİLMELERİ MÜMKÜN DEĞİL

HDP'ye hangi bakanlığı verecekler gerçekten merak ediyorum. Millet İttifakı'nı şu an gözünüzün önüne getirdiğinizde yapılan bütün anket araştırmalarında hiçbirinde CHP-İYİ Parti ve onların dostlarımız dediği diğer ufak tefek partiler de hiçbirisi yüzde 50+1'i oluşturmuyor. Yani HDP'siz bir iktidar olabilme hayalleri yok mümkün değil. Ve bugüne kadar da zaten Cumhurbaşkanı adayı olabilecek kişiyi kafalarında belirleyemediler.

"HDP'YE GEBELİKLERİ VAR"

Gazeteci-Yazar Metin Özkan: Bunların durumu tam paldır küldür bir vaziyet. HDP'ye bir mecburiyetleri, HDP'ye bir diyet borçları amiyane tabirle HDP'ye bir gebelikleri var Millet İttifakı'nın. Aslında HDP'nin de Millet İttifakı'na bir gebeliği var.

"YA BİZİMLE YÜRÜYECEKSİNİZ YA DA..."

Son süreçte kendini daha terörden arındırılmış bir siyasi parti gibi göstermek için Millet İttifakı'nın içinde açık yer almak istiyor. Ama görünen o ki bunun içinde bazı pazarlıklar dönüyor. Artık biz sizinle seçmen ittifakı falan değil adımızı net olarak açıklayacaksınız, merdiven altı anayasaları inkar etmeyeceksiniz bundan sonra ya bizimle yürüyeceksiniz ya da bizsiz yolunuza bakacaksınız diyor.

HDP'Yİ TOPLUMA ALIŞTIRMAK İSTİYORLAR

'nın da sağdan soldan önden arkadan yukarıdan aşağıdan nereden toplarsanız toplayın HDP'siz bir şansları iyice sıfıra iniyor o yüzden HDP'nin söylediği birçok şeye eyvallah ediyorlar. HDP'yi de ikna edebilmek için önce bunu topluma alıştırmak istiyorlar.

Jahrein'den skandal açıklama JAHREİN'DEN SKANDAL AÇIKLAMA

Kılıçdaroğlu'nun imalı açıklamalarına İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan tepki KILIÇDAROĞLU'NUN İMALI AÇIKLAMALARINA İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN TEPKİ
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