Son dakika: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 6 ay sonrasını neden işaret etti? Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Canlı yayında sert sözler: HDP'ye gebelikleri var

"YA BİZİMLE YÜRÜYECEKSİNİZ YA DA..."

Son süreçte kendini daha terörden arındırılmış bir siyasi parti gibi göstermek için Millet İttifakı'nın içinde açık yer almak istiyor. Ama görünen o ki bunun içinde bazı pazarlıklar dönüyor. Artık biz sizinle seçmen ittifakı falan değil adımızı net olarak açıklayacaksınız, merdiven altı anayasaları inkar etmeyeceksiniz bundan sonra ya bizimle yürüyeceksiniz ya da bizsiz yolunuza bakacaksınız diyor.