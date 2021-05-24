Petrol ve doğalgazda yeni müjdeler ne olacak? Bakan Dönmez’den A Haber’e özel açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Doğu Akdeniz'de yeni petrol ve doğaz gaz müjdelerinin gelebileceğini açıklamıştı. Tüm gözler bu müjdenin açıklanacağı zamana çevrilirken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tüm soruları A Haber'de yanıtladı...

Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Kanuni gemimizi Filyos'tan uğurlamıştık. Fatih, Amasra 1'de keşif yapmak için gitmişti, o da tamamlanmak üzere. Kanuni, Fatih'in açmış olduğu kuyularda tamamlama işlemlerini yapacak. Sadece kuyu açmakla iş bitmiyor, oradaki kayıtların alınması, analizlerin değerlendirilmesi yapılması gerekiyor.

Biz ilk günlerde de ifade ettiğimiz gibi Sakarya Gaz Sahası oldukça büyük. Güney, kuzey ve batısında sismik verilere göre tekrar sondajlarımızı devam ettireceğiz. Sismik verilere bakarak ümidimiz devam ediyor. Bizim beklentimiz 405 milyar metreküp değil, her keşifte yeni rezervler ekleyeceğiz. Haziran ayını bekleyelim. Biz emin olmadan açıklama yapmıyoruz. Çalışmalar da haziran ayında belli olur.