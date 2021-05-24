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Türkiye’ye yeni bir tuzak kurulmak isteniyor! İşte ihanetin kronolojisi
Son dakika haberi... Emekli amirallerin bildirisi, 128 milyar dolar yalanı, HDP’li bakan pazarlığı, yeraltı örgütü elebaşı Sedat Peker'in yıpratma videoları ve AA muhabirinin FETÖ terör örgütü bağlantılı provokatörlüğü… Türkiye üzerinde hangi oyunlar oynanıyor? Yeni bir kaos planı mı? İşte ihanetin kronoojisi…